El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, se deslindara del proyecto de oposición “Mexicolectivo”, y afirmó que existe una buena relación con su antiguo aliado político.

Esto, luego de que Cárdenas diera a conocer públicamente que ya no formaría parte de la asociación “Punto de partida-Méxicolectivo”, tras haber sido considerado por el presidente López Obrador como otro adversario político y expresara que prefería “estar con la oligarquía y no con el pueblo”.

Esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, aseveró que le “daba mucho gusto” saber que Cuauhtémoc Cárdenas se hubiera separado de dicho proyecto, y aclaró desconocer que el ingeniero ya había informado que no continuaría participando, sin embargo, siguió siendo incluído.

“Celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas. Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, cuando me preguntan mi opinión sobre él en dicho grupo, yo respondí, me da mucho gusto que lo haya aclarado”, indicó.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre sus anteriores declaraciones y su relación con el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mandatario manifestó que no incorporaba al ingeniero en el grupo de “moderados que en realidad son conservadores, y aseguró que además de existir una buena relación con él, lo estima y respeta pues fue un precursor del movimiento democrático.

“Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados. En realidad, son conservadores porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo: que los moderados no son más que conservadores más despiertos; yo lo estimo mucho, pero además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático”, añadió López Obrador.

