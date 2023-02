¡Ahora sí es el adiós! Tom Brady anuncia su retiro definitivo

-Publicidad-

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, anunció de nueva cuenta, aunque ahora de manera definitiva, su retiro del fútbol americano, dejando un legado de 23 años de carrera profesional y más de una decena récords en el deporte.

Este martes 1 de febrero, Tom Brady confirmó a través de redes sociales que a sus 45 años colgaba el casco, las hombreras y los botines, cerrando su ciclo como jugador en activo en los emparrillados del fútbol americano.

«Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero… No me voy a extender. En la vida uno debe tener un solo ensayo largo para anunciar el retiro, y yo ya usé el mío el año pasado. Realmente les agradezco tanto, a cada uno de ustedes por apoyarme”, dijo el veterano jugador de la National Football League (NFL).

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Cabe recordar que exactamente hace un año, en 2022, Brady había dicho por primera ocasión que se retiraba de la actividad deportiva. Sin embargo, mes y medio después, señaló que tras pensarlo, regresaría por una última temporada número 23.

July 31, 2000: A rookie from @UMichFootball made his preseason debut at the @ProFootballHOF game. 23 seasons later, he’ll be back in Canton very soon. (via @NFLLegacy) pic.twitter.com/L18mbdo9Gy — NFL (@NFL) February 1, 2023

Ahora, este último retiro se ha colocado como el definitivo, pues incluso ya firmó contrato para lo que será su siguiente trabajo en la era posjugador. Y es que Brady será el nuevo comentarista de la cadena Fox Sports, con la cual ha pactado un salario de 37 millones de dólares al año, por los próximos 10 años, lo que lo convertirá en el comentarista mejor pagado de la televisión.

El legado de Tom Brady

Tom Brady, incluso desde su etapa en activo, del mote de “Greatest Of All Time” (GOAT), mismo que fue ratificando con sus logros y récords. Ejemplo de ello fueron sus 10 Super Bowls disputados, marca máxima de la NFL, y sus 7 anillos de campeón del Super Bowl, 6 con los New England Patriots y 1 más con Tampa Bay, que lo ponen como el jugador más ganador de la liga.

Sin embargo, el quarterback tiene otras once marcas que se mantienen en el top de la liga, tales como el más jugador con Most Valuable Player (MVP) del Super Bowl, con 5; el jugador más veces premiado como MVP de la temporada, con 3; más selecciones al Pro Bowl, con 15; más selecciones All-Pro, con 3; más pases de touchdowns en temporada regular, con 649; más intentos de pase en una temporada, con 733; más pases completos en una temporada, con 490; más touchdowns en fase Play-offs, con 88; más yardas aéreas en temporada regular, con 89 mil 214; y más remontadas en el último cuarto, con 44.

Ante todos estos registros, se espera que Brady sea inducido al Salón de la Fama de la NFL una vez cumpla con los cinco años de retiro reglamentarios para ser ingresado.