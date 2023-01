-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que desde el año pasado, envió un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador donde solicitaba más recursos para el tema de pavimentación en el municipio, del cual no ha recibido respuesta.

Así lo indicó la mañana de este lunes en rueda de prensa, en la entrega de la rehabilitación del bulevar 5 de Mayo y la 49 Poniente, donde recalcó que la herramienta que se está llevando a cabo para la intervención de colonias en la ciudad es Construyendo Contigo.

No obstante, dijo que este año se redujeron los recursos para estas obras, por lo cual continúa insistiendo en atraer más recursos para estas obras, pues comentó que en mañaneras de López Obrador, ha dicho que existe esta carencia en los municipios del país.

Por ello, comentó que la ciudad de Puebla contempla la misma cantidad de recursos monetarios que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que de acuerdo a Rivera Pérez, esta institución atiende a un menor número de personas que el ayuntamiento de Puebla.

-Publicidad-

«Y que quede claro, no queremos que se le quite ni un peso a nuestra Benemérita, al contrario, que se mantenga y que siga incrementando, pero la BUAP tiene la misma cantidad de recursos que el gobierno de la ciudad, con la diferencia que atiende máximo 140 mil estudiantes y a mí me toca atender un millón 700 mil poblanos y poblanas», expuso el alcalde.

Asimismo, dio el ejemplo en otros lugares como Guadalajara, a quien le otorgaron 9 mil millones de pesos, atendiendo menor población, por lo que concluyó que en este caso, el gobierno municipal debe de ser estratégico en destinar los recursos.

Informó también que, con el apoyo del Cabildo de Puebla, logró incrementar el recurso destinado a pavimentación, de 50 a 100 millones de pesos para intervenir en colonias que tienen más de 40 años sin ser rehabilitadas, cuestión por la cual pidió a la Federación más ingresos para las acciones y que parte de la plática con el diputado Santiago Creel Miranda.