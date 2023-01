Nuevas teorías para viejos problemas

-Publicidad-

El día de hoy revisaba alguna información y me encontré con esta nota de Heriberto Barrientos/ El Diario domingo, 29 enero 2023 | 07:55 que a la letra dice:

Chihuahua- En el estado de Chihuahua hay alrededor de 40 mil integrantes del crimen organizado, advirtió ayer el especialista en delincuencia organizada e investigador criminal, José Carlos Hernández Aguilar.

Enfatizó que es necesario que las corporaciones policíacas y ministerios públicos se fortalezcan e incrementen en número, para ir acorde a la realidad delincuencial que afecta a la entidad”

Pienso que es una excelente nota y aún mejor la entrevista que le hacen al doctor José Carlos Hernández Aguilar, con datos duros que de verdad preocupan no sólo al Estado de Chihuahua, sino también hace pensar a todo México.

Sin embargo en donde existe una divergencia de criterios, es que al menos un servidor no cree que se deba convertir la lucha con la delincuencia en una lucha de números, pues se convertiría en el cuento de nunca acabar.

El estudio de Hernández Aguilar me parece serio, muy interesante con datos importantes, pero desde mi punto de vista tendría que ahondar más en el punto de vista operativo real y él tiene la experiencia, la teoría no es suficiente para cubrir tal problema.

Pienso que primeramente se tiene que hacer un profundo diagnóstico en todo el país y que de ahí se pueda hacer una adecuada planeación estratégica, en donde deben participar tanto teóricos como prácticos de probada experiencia, pues de otra manera, se caerían en teorías, ideas y puntadas como las que se están dando desde hace unos años en el orden federal, donde nuestras fuerzas de seguridad, simple y sencillamente ya no saben que son, cual es su función o a que sector pertenecen.

Esto es tan peligroso y recién lo hablaba con Guillermo Alberto Hidalgo Montes, (que si no somos nada, al menos somos tocayos) como cuando en la CDMX se dijo que la brutalidad policial, se debía a que había mas muertos policías que civiles, nada mas estúpido, nada mas peligroso, pensando así es, que nacen políticas de operación inútiles que solo vienen a darle mas al traste con la seguridad.

Justo cuando estaba escribiendo la presente colaboración, llegaba a un servidor un comentario de José Carlos en donde me decía su opinión a mi opinión y comentaba literalmente “Para eso estamos nosotros, para abonar en las propuestas tangibles en Dichos Rublos ¿Qué no?” fin del comentario, y de alguna manera tiene razón, donde no estoy de acuerdo es que mientras no se proponga una respuesta real y operativa, (y la seguridad está llena de eso) no se llegará a ningún lado con la irremediable pérdida de vidas de manera inútil, sin embargo, sigo afirmando que su colaboración es por demás interesante y vale la pena seguirle el hilo a profundidad.

Solo falta que se tomen en cuenta a los mismos actores del problema, “los integrantes de los cuerpos de seguridad en todos sus rublos” si esto no se da así simplemente estaremos cayendo en ideas sueltas simples y palabras sin ningún fundamento ni aterrizaje…

¿O no?

Juzgue usted.

albertohidalgo@hotmail.com

