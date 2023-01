-Publicidad-

Vecinos de Bosques de Manzanilla pidieron al ayuntamiento de Puebla pavimentar las calles, Ciprés, Abeto, Chabacano y Bejuco, pues permanecen en terracería desde hace casi 40 años, además de que hay casas que carecen de luz eléctrica, drenaje y agua potable.

De acuerdo con los habitantes de esta colonia, ubicada a un costado del camino hacia La Resurrección, cada vez que llueve se dificulta el tránsito de alrededor de 30 familias por el estado en el que se encuentran.

En entrevista con Ángulo 7, Enrique Cordera García, uno de los vecinos de esta colonia, indicó que son alrededor de 15 familias las que no tienen luz, mientras que hay otras que sí cuentan con medidor.

Refirió que han pedido a la Comisión Federal de Energía Eléctrica (CFE) que les ponga el servicio y un transformados para que ya no tengan que colgarse con cables, lo cual es peligroso por no estar conectados como debe de ser, pero hasta la fecha no les han dado una respuesta.

-Publicidad-

“Comisión a los que no tenemos se le ha solicitado a comisión, pero nos niegan el servicio, la instalación bien, entonces nosotros por la necesidad que tenemos pues tuvimos que colgarnos, antes venían y nos quitaban los cables y se los llevaban, hasta que les pusimos un alto”, refirió.

Según les han comentado, sus casas están cerca de las torres de luz de alta tensión y por eso es complicado darles el servicio, pero cuestionó que cuando fue alcalde Antonio Gali Fayad sí se pusieron lámparas, por lo que eso quiere decir que sí pueden contar con ella.

Indicó que, en el caso del drenaje, las que no cuentan con ello son siete viviendas de la calle Chabacano, que están conectadas al de la cerrada Ciprés, pero de forma irregular, pues lo hicieron con sus propios recursos ante la falta de atención de las autoridades municipales, pues ya llevan varios años así.

Hay viviendas sin servicio de agua ni drenaje

- Publicidad -

Explicó que, en las cerradas Ciprés y Chabacano, no todas las viviendas cuentan con el servicio de agua potable, siendo alrededor de 15, lo que ha generado que algunos tengan que “jalarla” con mangueras de otras casas, pues es la única forma que pueden acceder al vital líquido.

“Cuando se les ha pedido que nos vengan a pavimentar nos niegan el permiso que, porque primero hay que meter bien el agua, el drenaje y ya luego lo demás, pues sí, se les solicita, pero no hacen caso”, expresó.

Criticó que solo calles principales que atraviesan las colonias sí estén pavimentadas, por lo que consideró que no les quieren resolver el problema que tienen, pues han pasado gobiernos panistas y morenistas, sin que les den una solución, a pesar de que llevan años habitando la zona.

-Publicidad-

Comentó que hay familias que llegaron a vivir desde 1985, que en su momento era irregular, pero con el paso del tiempo tramitaron sus escrituras y pagan predial y otros conceptos como drenaje y agua, porque se las cobran, pero siguen “en las mismas” desde hace al menos 5 años.

Lamentó que cada que se da un cambio de gobierno les digan que por ser administración nueva tiene que volver a hacer la solicitud, por lo que pidió al ayuntamiento de Puebla encabezado por Eduardo Rivera Pérez que atienda esta petición para que puedan tener mejores calles.