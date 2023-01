-Publicidad-

La expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, fue sentenciada por violencia política de género contra una ex funcionaria, por lo que fue inscrita en el catálogo de personas sancionadas.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) atendió el caso de Jazmin Flores Hernández, quien desde denunció a la morenista y al exsecretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, por discriminación y haberle dado un salario menor al que de su rango, en el periodo en que ejerció como Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Puebla hasta 2020.

Por este motivo, en septiembre del 2020, Flores Hernández denunció a Rivera Vivanco y a Sánchez Galindo en el Instituto Electoral del Estado (IEE) por violencia política de género.

Posteriormente, inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal. Este órgano autónomo ordenó medidas cautelares a favor de la víctima.

De esa forma, este viernes el TEEP confirmó la violencia contra la ex funcionaria, por lo que se confirmaron las medidas de tutela y protección. La acusación contra Rivera Vivanco, se deriva de la presunta omisión al conocer el caso.

El tribunal ordenó a la morenista atender las medidas de reparación. También, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al IEE inscribir a “Claudia Rivera Vivanco en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política en contra de las mujeres en razón de género».

Con esto, la ex edil no podrá ejercer como funcionaria por el tiempo en que esté inscrita. Sin embargo, esto aún no sería efectivo, pues Rivera Vivanco puede impugnar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

LPR