El Australian Open 2023 conoció a los dos tenistas que disputarán la final de su torneo varonil. Por un lado, está la leyenda del abierto, Novak Djokovic, quien enfrentará a Stéfanos Tsitsipás, en búsqueda darle inicio a un nuevo legado.

Luego de que este viernes se llevaron a cabo las semifinales de singles varonil del abierto del país austral, el serbio Novak Djokovic y el griego Stéfanos Tsitsipás se consolidaron como los dos contendientes al título del primer Grand Slam de la temporada.

Para su clasificación a esta gran final, Djokovic, veterano de 35, clasificado número 5 por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), superó sin complicaciones, en parciales seguidos de 7-5, 6-1, 6-2, al estadounidense Thomas «Tommy» Paul, que se había convertido en la sorpresa del torneo.

Por su lado, Stefanos Tsitsipas, de 25 años, perfilado como una de las nuevas caras del tenis, ranqueado como el número 4 del mundo, con más esfuerzo, se impuso al ruso Karén Jachánov con números 7-6(7-2), 6-4, 6-7(6-8), 6-3.

