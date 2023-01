-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó que este sábado estará en Puebla el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo la primera visita oficial desde que fue designado como sustituto, aunque la agenda de las actividades la maneja la Federación.

En rueda de prensa, el mandatario comentó que “están muy contentos”, de la asistencia del titular del Poder Ejecutivo federal, ya que se trata de la primera en lo que va del año, además de que la última fue en la ceremonia luctuosa del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

Refirió que este viernes se terminará de definir la agenda que desarrollará López Obrador en la capital del estado, no obstante, dijo que está todo listo para recibirlo, pero no confirmó si se hará un evento público o no, ya que hasta el momento se tiene conocimiento de que será privado.

Indicó que su presencia permitirá seguir avanzando en la consolidación de la cuarta transformación en el estado que inició con Barbosa Huerta y él continúa, siempre “buscando que la visión” del presidente siga atendiendo las prioridades más importantes de los poblanos.

“Estamos muy contentos con la venida del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará acá en Puebla, en donde es su casa y le decimos que estamos preparados para recibirlo, será un altísimo honor recibir a nuestro primer mandatario”, expresó.

Sostuvo que estarán atentos a las indicaciones que haga el presidente de México, quien en su conferencia mañanera del jueves anunció que este sábado se reunirá con funcionarios del Banco del Bienestar en Puebla, con quienes analizará la apertura de más sucursales en el estado, así como con los servidores de la nación a cargo de los programas sociales.

Agenda la maneja la Federación

“Va a ser de mucho beneficio para el trabajo de los poblanos, es un tema de agenda federal que traen, viene exclusivamente a la capital, por lo que estaremos muy atentos a las indicaciones del señor presidente. Sea bienvenido presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Asimismo, Céspedes Peregrina reveló que lo invitó a que asista al desfile del próximo 5 de Mayo para conmemorar la Batalla de Puebla, como lo hizo el año pasado, por lo que confía en que para el lunes “tenga buenas noticias».

Es de mencionar que, como parte de su gira del fin de semana, López Obrador visitará los estados de Hidalgo, Tlaxcala y también Morelos.