El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez declaró que es consciente de que cada vez es menos lo que le resta a su carrera en el boxeo profesional, motivo por el cual ya está pensando en la fecha de su retiro y qué hará después de ello.

El peleador mexicano de 32 años sostuvo una entrevista con el portal GQ, donde habló acerca de sus aspiraciones personales, más allá de su faceta como campeón indiscutido de la categoría de los Supermedianos en el boxeo.

Sin embargo, lo que sobresalió entre sus declaraciones fue que el tapatío ya piensa su retiro de los cuadriláteros, indicando que muy probablemente en unos cuantos años cuelgue de manera oficial los guantes.

“El plan es seguir en el box unos cuatro o cinco años más; seis, quizá”, aclaró Álvarez.

Sin embargo, no piensa alejarse del deporte, y es que señaló que otra de sus pasiones es el golf, motivo por el cual ha pensado que esta actividad podría tratarse de la próxima en la que incursione una vez haya dado fin a su etapa en el boxeo.

“Es una de las cosas que me encanta hacer. Ya hasta me han contratado para hacer comerciales. También soy golfista. Eso me apasiona mucho. Practico muchas horas y pues más o menos sí soy bueno”, confesó el atleta mexicano.

“Canelo” Álvarez buscará adentrarse en el cine

Además, aseguró que le gustaría también probar suerte en el mundo cine, y no solo como actor, tal como ya lo hizo realizando una aparición en la película de “Creed III”, la cual se estrenará este 2023, sino que también como productor de un documental sobre su vida.

“Estamos haciendo un documental para que la gente se entere de todo lo que hay detrás, porque, obviamente, las personas te ven y piensan que es fácil… A lo que voy es que quiero que la gente vea más allá del boxeador, que vean lo que hay detrás de una pelea, cómo se prepara uno… Y que no, no es sencillo”, sentenció “Canelo”.

