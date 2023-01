-Publicidad-

Los bailes sonideros en Puebla podrían realizarse en lotes particulares y no en las calles, con seguridad por parte de elementos municipales, así como tramitar los permisos necesarios, para lo cual el ayuntamiento debe dialogar con ellos y darles información sobre las medidas que tomará este 2023.

Así lo plantearon José García, de sonido Celeste, y Uriel Reyes, de sonido Constelación 82, en entrevista con Ángulo 7, al preguntarles su opinión sobre las acciones que analiza el ayuntamiento para restringir la venta de alcohol y el exceso de ruido en estos eventos.

Por su parte, Uriel Reyes recalcó que, en su caso, pedía el aval de los vecinos para montar su equipo de audio e incluso pedía permiso a los presidentes auxiliares cuando era el caso.

Sin embargo, reconoció que compañeros del gremio buscan “librarla” haciendo eventos en públicos cuando no había la autorización y por su “chamba” él también tenía que entrarle a los bailes en la calle”.

José avaló que las autoridades estén al pendiente de lo que pasa y que la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) pueda cambiarles el lugar para hacer sus eventos, ya que ha notado que hay muchos lotes baldíos que podían ser una alternativa, con permisos y luego de detallarles en una mesa de trabajo, cómo sería.

Baja de eventos y restricciones perjudicarían

Ambos dueños coincidieron en que estas condiciones ya se aplicaban en años anteriores, pero por la pandemia comenzó a bajar su ocupación y las invitaciones que tenían para cubrir fiestas, ya no volvieron a ser las mismas, por lo que se marcó una diferencia.

En el caso de Jorge García, lleva 35 años dedicándose al ámbito musical y de su trabajo dependen 15 personas, algunas personas que trabajan de manera eventual ayudando a cargar el equipo, a los cuales les denominan “chocomiles”, más los que se incluyen a vender comida en los bailes.

Por ello, previó que, si hay restricciones a los sonideros, estas podrían perjudicar a toda esta gente, razón por la cual no busca estar en contra de la regulación de los espacios en donde se realizan estos eventos, al contrario, está de acuerdo que haya más seguridad para los asistentes.

Reconocen que hay riñas en eventos

No obstante, comentó que muchas veces se dirigían a las dependencias encargadas de otorgar los permisos, pero no siempre los recibían, pues les decían que no estaba la persona que debía atenderlos.

En cuanto a Uriel Reyes, su equipo consta de 12 personas que, por ser su única fuente de ingresos, tienen que también prestarse a trabajar en eventos que se realicen en espacios públicos, aunque procuran siempre hacerlo en salones o lugares cerrados que no interfieran con las actividades de los vecinos.

Tras 10 años de trayectoria, coincide con el señor García en que las riñas se pueden dar en cualquier evento, pues en el tiempo que llevan trabajando como sonideros, únicamente le ha tocado ver cuatro riñas por cuestiones ajenas al baile.

Consideró también que, a pesar de estar regulados y tener todo en orden, hay mucha desinformación al respecto, como tal no conoce plenamente lo que se consideraría, ya que tampoco buscan “provocar al gobierno de la ciudad”, solo tener claras las acciones.

Voz lo que los distingue

A través de los dos testimonios, se pudo constatar que Sonido Celeste y Constelación 82, refieren que es la voz la que caracteriza a un buen sonidero, ya que a partir de esto, la gente puede identificarlos, mayormente en la zona Sur de la ciudad que es donde más son solicitados.

Tan solo Constelación 82, contó que ha viajado a otros estados como Tlaxcala, Morelos y Toluca, siendo este último el que más pide sonidos poblanos que en palabras de Uriel, “la gente no va si no hay un sonidero de aquí, de Puebla”, pues no todos son iguales, dependiendo de la demarcación, cambia el tipo de música.

