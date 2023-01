La Triple A Worldwide (AAA) presentó a los equipos que estarán compitiendo en el próximo Mundial de Lucha Libre por realizarse este año. México estará siendo contará con dos equipos de la rama varonil y otro más de la rama femenil.

Este miércoles 15 de enero, a través de redes fueron revelados los nombres de los luchadores que estarán formando parte del torneo Lucha Libre World Cup 2023, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en Zapopan, Jalisco, en el Estadio de Béisbol Charros de Jalisco.

Entre los países que estarán compitiendo en el evento estarán México, que servirá como anfitrión, Japón, Estados Unidos, Canadá, así como agrupaciones que representarán a Latinoamérica, Europa y el resto del mundo.

Cabe mencionar que los peleadores que se presentarán en el evento vendrán de distintas empresas reconocidas del mundo de la lucha libre, entre las que están AAA, NACIÓN Lucha Libre, All Elite Wrestling (AEW), IMPACT Wrestling, Dragon Gate, National Wrestling Alliance (NWA) y Qatar Pro Wrestling (QPW), así como luchadores del circuito independiente.

Además, tal como en la edición de 2016, el evento tendrá dos copas a disputar, uno varonil y otro femenil. A continuación, los luchadores que conformarán cada una de los equipos.

– México 1: Alberto “El Patrón”, “Hijo del Vikingo” y “Psycho Clown”

– México 2: “Taurus”, “Pentagón Jr.” y “Laredo Kid”

– Estados Unidos: Johnny Caballero, Sam Adonis y Christopher Daniels

– Canadá: “Vampiro”, Josh Alexander y “PCO”

– Latinoamérica: Carlito, “Zumbi” y “Hip Hop Man”

– Japón: Takuma Nishikawa, “La Estrella” y “Kuukai”

– Europa: Thom Latimer, Heddi Karaoui y Joe Hendry

– Resto del mundo: “Rage”, Classy Ali y Bhupinder Gujjar

– México: “Sexy Star II”, “Flammer” y “La Hiedra”

– Estados Unidos: Kamille, Deonna Purrazzo y Jordynne Grace

– Japón: Emi Sakura, Mayumi Ozaki y Akino

– Resto del mundo: Taya Valkyrie, Christi Jaynes y Natalia Markoval

