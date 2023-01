-Publicidad-

En el Centro Histórico de Puebla capital, se han identificado 187 casonas con algún daño estructural, a través de reportes ciudadanos; además, al propietario del inmueble que se derrumbó en la 7 Norte se le aplicará una multa de 50 a 50 mil UMA’s.

Lo anterior, de acuerdo a Joel Figueroa Tentori, director de Protección de Riesgos del Municipio de Puebla, quien señaló que al ser un ámbito privado, el ayuntamiento no puede intervenir, más que vigilar las fachadas, pues podría afectar a los ciudadanos que pasen por estos lugares.

Explicó que en caso de identificar bardas en mal estado, se acordona la zona para mitigar el riesgo y se deja una notificación al dueño para pedirle que se acerque al organismo encargado para que se realicen algunos trabajos dentro de sus propiedades.

Mencionó que las casas que se tienen identificadas, están en observación y desconoce la condición porque no hay un dictamen real. Esto, debido a que presentan diferentes características, algunas no de carácter estructural pero que sí representan riesgos para el peatón.

Habrá multas por derrumbe de casona en Centro Histórico

Por otro lado, dio a conocer que por el derrumbe de la casona de la 7 Norte en el Centro Histórico, se otorgará una multa que va de 50 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) ya que el alcalde Eduardo Rivera Pérez, también mencionó que las obras que se realizaban en el lugar, no contaban con permiso.

Asimismo, Figueroa Tentori comentó que esto, también aplicaría en demás inmuebles que se notifiquen, que no atiendan y pase un incidente así, ya que muchas veces, ellos mismos conocen el riesgo pero ya sea por falta de recursos o no estar presente el dueño, no se lleva a cabo.

Por ello, se toman decisiones dependiendo de cada caso, pues la gerente del Centro Histórico, tiene pensado un programa próximamente, para atacar los problemas que se tienen de descuido en viviendas.

Abundando en el tema de los locales clausurados, pidió a los dueños de estos comercios que se puedan acercar para hacer un estudio y determinar si aún pueden continuar con sus labores del día a día o no.