El plagio de una tesis y su contexto político

El tema del plagio de la tesis puede abordarse desde diferentes ángulos: el académico o el político.

Cualquiera que sea la elección se está obligado a observar atentamente, meditar sobre la cuestión y transformar los resultados en una comunicación. Se trata de elaborar un reporte a partir de un caso al igual que, por ejemplo, los médicos y los abogados y los filósofos. Se trata de construir argumentos frente a tantas las circunstancias perturbadoras —idiosincrasias personales, mezcla de intereses, influencias accidentales y desconocidas, particularidades biográficas, culturales, económicas y políticas que es esencial que los hechos se escudriñen con ojos de lince para descubrir las falsedades frente a los hechos acopiados.

El análisis del plagio de una tesis que vamos a desarrollar trata de un tema que ha despertado polémicas en los últimos días. ¿De qué trata el tema? Contestar esa pregunta es importante ya que nos permitirá saber de qué podemos hablar acerca del tema. Es importante saber cuál es la cuestión sobre la que se habla, precisar el objeto sobre el que se intenta conversar porque la información disponible alude a una serie de desacuerdos; por ejemplo: se habla del plagio que A cometió con la tesis de B. Se habla del plagio como una práctica generalizada en las instituciones de educación superior. Ahora bien, ¿en qué consisten los desacuerdos? ¿Dónde radica el meollo de las discrepancias? ¿Qué se afirma o se niega? ¿Qué se pretende concretamente aceptar o rechazar?

El análisis que vamos a desarrollar dejará de lado, por el momento, el aspecto académico. El ángulo político es el que adoptaremos, esto es, en la lucha por el poder que tendrá, en el 2024, un episodio más con la elección presidencial.

No nos interesan responder preguntas de si A plagio a B o a la inversa. Si el plagio merece ser castigado y como; si el plagio es una práctica común o no. Lo que nos interesa es comprender el tema del plagio de la tesis en el contexto político.

En la práctica política, las artimañas rituales constituyen un ingrediente esencial del engaño como efecto. El engaño se considera eficaz por las creencias del engañado, convicción fomentada conscientemente por el engañador y sus ayudantes, así como por el contexto en que se administra. Cuando alguien se cree en desventaja frente a los terribles, pero perfectamente controlados, poderes de observación e inferencia del adversario, automáticamente se rinde ante la superioridad y no le queda ninguna esperanza de dominar los acontecimientos más que usar las campañas sucias. Campañas sucias que cada vez tienen menos destinatarios, hasta que nadie crea que llega el lobo. En la medida en que la gente en general crea que un actor político posee un poder especial de conducción en los adversarios, aumentarán los poderes de persuasión de este actor. De igual manera que en la medida en que un jugador es capaz de aprovecharse de la ingenuidad o credulidad de su contrincante, acerca de la inocencia de sus intenciones, ese contrincante queda a merced del primer jugador. Ese es el principio básico de la astucia. La astucia es una mezcla de imaginación y realidad y en la práctica juiciosa de la especulación como uso científico de la imaginación. Tal es el caso de quien usa el juicio (silogismo) práctico como método del sentido común sistematizado. Hoy día existe un político brillante del cuerpo social, que representa el combate de, entre algunas enfermedades como la hipocresía y la corrupción y se muestra heredero de todo el análisis histórico y filosófico de los signos y usa el juicio práctico y el humanismo mexicano.

En el caso de la tesis plagiada, aunque pudiera parecer que las posibilidades de controversia son infinitas, todas las cuestiones se reducen a tres variedades porque únicamente son tres las dudas o cosas dudosas sobre las que podemos discutir:

a) Si una cosa existe o no, por ejemplo, si un hecho se ha producido o no. En nuestro caso existe o no desde el principio un interés político en el tema del plagio de la tesis.

b) En qué consiste, esto es, qué referente político le corresponde al mencionado plagio de la tesis.

c) Si nos parece bien o mal el uso de la tesis plagiada en la lucha política.

Vayamos por partes

En la primera alternativa, la que hemos colocado en el inciso a) se discute sobre si algo es cierto o posible: si ha ocurrido o no, si es como se cuenta o de otra manera. En suma: se discute acerca de los hechos y sus circunstancias. Por ejemplo: Guillermo Sheridan tenía o no una intencionalidad política al presentar la denuncia. Esta alternativa queda resuelta advirtiendo que su denuncia apareció en Latinus un espacio de los opositores a la 4T y más específicamente del Presidente. Esta hipótesis se consolida al observar que la denuncia e interpretación de Sheridan fue repetida por los medios opositores a la 4T y al Presidente. Tanto el origen del tema como su evolución nos llevan a inferir su intencionalidad política.

Aceptando que los hechos han ocurrido como se ha planteado el nombre que le corresponde al tema es “político” y no “académico” y es así porque las acciones desarrolladas consisten en acciones políticas.

Estando de acuerdo en que los hechos son ciertos, e independientemente de la denominación que merezcan, se puede discutir si están bien o están mal y si convienen o perjudican. Y aquí debe considerarse si a final de cuentas el propósito de los opositores fue o no alcanzado, si llegó o no el ministro X a la presidencia de la SCJN. La acción colectiva (política) fue ineficaz ya que el ministro X no ocupa hoy la presidencia de la SCJN.

Sin embargo, como consecuencias de la acción política de los opositores se reveló la corrupción existente en la elaboración de tesis en el espacio donde se realizan los estudios de derecho de la UNAM y en el espacio de la SCJN.

Y a todo esto no hay que olvidar que Sheridan, al haber tirado la primera piedra, favoreció al astuto porque el astuto ya sabe las respuestas que habrá a sus propuestas, conoce las condiciones bajo las cuales aparece un tipo determinado de fenómeno, por ejemplo, una campaña negra. Eso desencadena cuando menciona cuál va a ser su siguiente paso.

Una de dos, o los impulsores son tontos o aliados. Los veo como aliados.

robledomeza@yahoo.com.mx

2223703233

