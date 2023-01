FBI investigará fraude millonario al medallista olímpico Usain Bolt

El exvelocista jamaiquino Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, fue víctima de los estafadores que le habrían quitado una suma millonaria de sus ahorros, por lo que el FBI de los Estados Unidos ya inició investigaciones.

Gobierno de Jamaica informaron que han abierto una investigación sobre el grupo inversionista “Stocks & Securities Limited”, el cual ha sido acusado por fraude, teniendo entre sus víctimas a diversas agencias gubernamentales jamaiquinas, personas de la tercera edad y el medallista olímpico Usain Bolt.

Para las diligencias del caso, el Ministro de Finanzas del país caribeño, Nigel Clarke, señaló que se ha solicitado la ayuda de diferentes agencias de investigación internacionales, entre las cuales se incluía el FBI.

The Financial Investigations Division and the Fraud Squad have already sought assistance from the Federal Bureau of Investigations (FBI) and other international partners regarding the SSL investigations. pic.twitter.com/W5KxMHqXy3

