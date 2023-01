Qué hacer ante la ley del más rico

-Publicidad-

La realidad es catastrófica: mientras algunos dejan de comer, por falta de dinero, otros, por exceso de dinero, son capaces de vacacionar en el espacio. Oxfam, en su informe “La ley del más rico”, lo resume así: desde 2020, el 1 por ciento más rico del mundo acapara el 63 por ciento de la riqueza generada en dos años, mientras que el 99 por ciento restante de la humanidad se distribuye el 37 por ciento de esa riqueza. “Mientras la gente corriente hace sacrificios diarios en lo esencial como los alimentos, los súper ricos han superado incluso sus sueños más osados. Tras solo dos años, la presente década ya se perfila como la mejor hasta la fecha para los milmillonarios: una década dorada de bonanza económica para los más ricos del mundo”, dijo la directora ejecutiva de Oxfam.



En la dictadura del capital, que es en la que vivimos, la desigualdad, la pobreza y el hambre, son cada día más espantosos. El problema no es nuevo y no se ve que algún gobierno lo vaya a combatir. Por el contrario, todo parece indicar que se agudizará: más miseria para la masa.

El 21 de octubre de 2022, La Jornada publicó una nota titulada: “Carlos Slim y Germán Larrea concentran más riqueza que la mitad de los latinoamericanos”. ¡Léalo de nuevo, por favor, y piense en ello! En el texto dice: “Los dos hombres más ricos de América Latina y el Caribe, los mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea, concentran más riqueza que la mitad de toda la población de América Latina. (…) Al cierre de 2021, una minoría inmensamente privilegiada de 10% de la población recibió 77% de la riqueza total de los hogares, mientras que 50% más pobre apenas concentró 1% de la riqueza”.

En México la desigualdad va en aumento, porque el gobierno no le pone un alto a la explotación de los empresarios nacionales y extranjeros. Reforma, del 23 de noviembre de 2022, denunciaba que <<De acuerdo con el análisis “Las maquiladoras, el motor del comercio de México, impulsadas a navegar la demanda en evolución”, elaborado por el investigador Jesús Cañas, mientras que en Estados Unidos, Alemania y Canadá el sueldo por hora promedio del sector en 2021, ajustado al poder adquisitivo, fue de 34.74, 27.18 y 25.24 dólares, respectivamente, en México fue de 6.57>>. Esto quiere decir que la explotación es mayor en México, porque en Estados Unidos a los obreros les pagan cinco veces más que aquí, y en Alemania y Canadá cuatro veces más.

Una nota de El Economista, del 21 de noviembre de 2022, nos dice: “A nivel mundial, la gran mayoría de las personas cree que el salario mínimo no es suficiente para llevar una vida digna, así lo revela la Encuesta Mundial 2022 de la Confederación Sindical Internacional. En los 17 países incluidos en esta encuesta, casi tres cuartas partes (72 por ciento) de las personas creen que el salario mínimo no es suficiente para vivir decentemente. Al menos la mitad –y hasta nueve de cada 10– de las personas de cada país cree que no es suficiente para llevar una vida digna en Bulgaria (91 por ciento), México (90 por ciento), Argentina (88 por ciento) y Brasil (84 por ciento) creen que el salario mínimo en su país no es suficiente para llevar una vida digna. (…) 68 por ciento de las personas quiere que su Gobierno trabaje para conseguir un aumento salarial para los trabajadores y las trabajadoras y el 72 por ciento, afirma que el Gobierno es responsable de garantizar que la ciudadanía tenga un costo de la vida razonable”. Pero el gobierno no lo hace.

Una nota del 16 de agosto de 2022, de El Sol de Puebla, dice que nuestro estado “hasta julio de 2022, ofreció a sus trabajadores uno de los 13 salarios más bajos del país, con un pago promedio de 418.83 pesos, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (…) Las personas en Puebla ganaron hasta el séptimo mes del año, 12 mil 564 pesos al mes, lo cual fue insuficiente debido a que la inflación afectó el poder adquisitivo”. La inflación afecta el poder de compra. Por ejemplo, El Sol de Puebla, del 1° de diciembre de 2022, dijo que “El consumo de la tortilla en el estado ha disminuido hasta en un 30 por ciento debido al incremento que ha registrado en lo que va de 2022. (…) anteriormente cada persona consumía 250 gramos del producto por día y ahora la cifra bajó a 175 gramos”. El aumento de los precios de las mercancías sirve para quitarle el dinero al pueblo y que se lo queden los empresarios, por eso es que el alza desmedida de los precios es igual al empobrecimiento drástico de la población, lo que trae como consecuencia el debilitamiento del mercado interno.

De acuerdo con el Observatorio de Salarios de la Ibero, “para que un trabajador en México pueda cubrir mensualmente el costo de una canasta completa de bienes, alimentos, servicios y actividades, debe ganar un salario mínimo de 817.8 pesos diarios”. Pero el gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, solo ha logrado aumentar el salario en 2023 hasta los 207 pesos. ¿Esto le sirve de algo a los 97 millones de pobres mexicanos? ¡No lo creo!

El líder nacional del Movimiento Antorchista, en su artículo “Lucha salarial obrera, freno a la crisis”, dijo: “una política orientada en lo inmediato a la elevación de la producción y la productividad, lejos de apoyarse en la restricción salarial y en el aumento de los precios, exige como condición el aumento suficiente de los salarios. Con ello busca, en primer lugar, el fortalecimiento del mercado interno y, en segundo lugar, las condiciones materiales y sociales que permitan a los obreros desplegar un trabajo superior, en cantidad y en calidad, para elevar la producción. Pero esta segunda opción tiene un grave defecto. Exige también la contención, dentro de ciertos límites, de los afanes de lucro de los patrones; exige que estos se avengan a sacrificar una parte de sus márgenes de ganancia”. Pero adelanta Aquiles Córdova: “los poderosos no van a renunciar a sus ganancias. (…) Es necesario que una fuerza objetiva, real y poderosa los obligue a ello; y esa fuerza no puede ser otra que la de un movimiento obrero bien organizado e independiente, que esté dispuesto realmente a defender sus intereses, en primer lugar, el incremento de los salarios”. Los obreros mexicanos deben unirse a ese movimiento, que hace casi cinco décadas inició la lucha contra la pobreza en este país, que tiene una estructura y un programa serio para liberar al pueblo de las cadenas que hoy lo oprimen. La liberación del pueblo debe ser obra del mismo pueblo. No hay de otra.

