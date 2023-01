-Publicidad-

Durante la actual administración municipal, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial ha realizado cinco mil inspecciones, donde se han clausurado a 700 establecimientos, de los cuales, el 50 por ciento eran antros que reincidieron en no acatar las disposiciones.

Así lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez en la entrega de trabajos de las intervenciones en fachadas del Centro Histórico, con respecto a la denuncia de una ciudadana por la operación a destiempo del antro Insomnia & British ubicado en la Calzada Zavaleta.

Por ello, recalcó que no es la primera vez que este y demás antros que están en la zona son señalados por operar fuera del horario establecido. Sin embargo, indicó que anteriormente ya había sido clausurado por la unidad encargada.

Asimismo, pidió a la Unidad de Normatividad que volviera a supervisar este establecimiento y de ser necesario, que clausurara el negocio que la ciudadana señala, por operar fuera del horario, pues en estos lugares donde se da un consumo indebido de bebidas alcohólicas, ocasionando accidentes.

«Que quede perfectamente claro, no vamos a tolerar que los antros y en particular ese (Insomnia & British) se quiera pasar de listo. Y le he pedido al director de Normatividad revise los elementos que tenemos a nuestro alcance para, si es necesario, volverlo a clausurar», indicó.

Por esta razón, felicitó a la persona que hizo el reporte, ya que la cantidad de inspectores que hay en el municipio, no abastecen a estar en varios puntos de la ciudad en donde se susciten este tipo de eventos, pues de cinco mil visitas que se han realizado, 700 establecimientos fueron clausurados, siendo así que 300 eran antros que insistían en no acatar la norma.