Un grupo de 34 Colectivas de Puebla pidieron al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina una reunión para presentarle una agenda contra la violencia a las mujeres en el estado.

Esto, a través de una segunda carta abierta publicada en la Red Plural de Mujeres Puebla, con respecto a las declaraciones del fiscal Gilberto Higuera Bernal, el 5 de enero de este año, donde mencionó que el 85 por ciento de las denuncias por desaparición de mujeres son ausencias voluntarias.

El 15 por ciento de estas, son reales, razón por las que externaron su preocupación por reconocer la violencia e inseguridad que se vive en el estado, además de pedir que se presenten resultados en los cargos que se les ha conferido.

También, pidieron la apertura para que Céspedes Peregrina les reciba en una audiencia para que las colectivas le lleven una propuesta de agenda, añadiendo al comunicado tres tarjetas informativas con temas de Agenda Legislativa, Procuración de Justicia y Política Pública del Gobierno.

De esta manera, reconocieron al gobernador por su pronta respuesta en la primera carta que enviaron, en donde pedían instalar una mesa de coordinación permanente para atender casos de feminicidios, desapariciones y alerta de Violencia de género, así como la designación de una titular en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres.

En total, fueron 34 colectivas las que solicitaron participar en mesas de trabajo para el acompañamiento en dicha estrategia, entre las que se encuentran CAM-CAI, She Tender México, Mujeres Género y Voz, Todas con Voz, Mirando por Ti, Mujer es Más, Mujer Trabajando, Yes She Can y Puebla Vigila.

LPR