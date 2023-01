-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que continúa la investigación para dar con los autores intelectuales del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, para lo cual no se descarta ninguna posibilidad, como el que se buscara crear inestabilidad.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que no descarta que con el asesinato del periodista se buscara golpear a su gobierno, pues los “conservadores” lo han hecho “históricamente”.

“Estamos buscando llegar a autores intelectuales, quién fue el que ordenó y dio el dinero, y saber qué propósito, por qué lo hicieron, estamos trabajando y queremos no quedarnos en los detenidos de hasta ahora”, apuntó.

En diciembre pasado, Gómez Leyva denunció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque directo cuando dos sujetos que se transportaban en moto le dispararon, aunque resultó sin heridas; posteriormente, fueron detenidos 11 sujetos implicados en el hecho.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, apuntó en un tuit.

Analiza reformas para “testigos protegidos”

López Obrador reveló que incluso está analizando hacer reformas para que los detenidos o procesados que cooperen con información tengan una “consideración” con sus penas, cuando se trate de asuntos de interés público o de Estado.

“Sí vale la pena decir: a ver tú que estuviste en esto, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado pero si nos informas vamos a tomar en cuenta tu consideración”, anotó.