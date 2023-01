Minnesota y Chicago, rivales de Puebla en la Leagues Cup

El club puebla conoció a los dos equipos con los que estará compartiendo sector en la próxima edición de la Leagues Cup. Los poblanos, se estarán midiendo a los conjuntos del Minnesota United y el Chicago Fire, ambos de Estados Unidos.

Este viernes 20 de enero, se llevó a cabo el sorteo con el cual terminaron por definirse todos y cada uno de los grupos que conformarán la primera ronda de la Leagues Cup 2023, torneo en el que se estarán enfrentando 47 clubes, propios tanto de la Liga MX, como los de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá, y que se estará disputando del 21 de julio al 19 de agosto.

Cabe recordar que esta primera fase del torneo constará de 15 grupos, cada de ellos estará formado por tres equipos.

Por su parte, el campeón de la MLS y el campeón de la Liga MX que haya sumado más puntos entre el Clausura 2022 y el Apertura 2022 se saltaran la primera etapa, avanzando directo la ronda de eliminación directa, la cual empezará con los dieciseisavos de final.

Campeones que avanzan directo a dieciseisavos de final: Los Angeles FC y Club Pachuca

Oeste 1: Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Portland Timbers, San José Earthquakes

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders

Oeste 3: Los Angeles Galaxy, Club León, Vancouver Whitecaps

Centro 1: Club América, Columbus Crew, St. Louis City

Centro 2: Puebla, Minnesota United, Chicago Fire

Centro 3: Chivas de Guadalajara, Cincinnati, Sporting Kansas City

Central 4: Nashville, Toluca, Colorado Rapids

Sur 1: Austin, Mazatlán, Bravos de Ciudad Juárez

Sur 2: Santos Laguna, Orlando City, Houston Dynamo

Sur 3: Cruz Azul, Inter Miami, Atlanta United

Sur 4: FC Dallas, Necaxa, Charlotte

East 1: Philadelphia Union, Xolos de Tijuana, Querétaro

East 2: Montreal, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), DC United

East 3: New York City, Atlas, Toronto FC

East 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis, New England Revolution

Tal como se aprecia, en el caso del Club Puebla, este, ha quedado en el Grupo Central 2, donde tendrá como rivales al Minnesota United, 11° lugar general de la última campaña de la MLS, y el Chicago Fire, que en 2022 finalizó en el 24° puesto de la tabla de la MLS de 28 equipos totales.

Everybody, please pay attention😎 ¡Tenemos rivales, sons of your Enfranjadísima mother!👊🏻

Llevaremos toda la IDENTIDAD PUEBLA hasta los yunaited pa’ rifárnosla por el 🔵⚪️ ¡See you soon, @LeaguesCup!🫡

RT porque #LaFranjaNosUne🎽 en 🇲🇽, 🇺🇸 y en todo el 🌎 https://t.co/nAvj9P4IN0 pic.twitter.com/5eYuZoHplG

— Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 20, 2023