Función Pública, sin denuncias contra Lozano por gestión en SEP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene proceso en contra del extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, a casi tres meses de su renuncia; durante el 2022, recibió 41 denuncias contra otros funcionaros por irregularidades.

Así lo señaló este jueves, en entrevista tras su comparecencia, el titular de la SFP, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien indicó que en todo caso se tendría que haber presentado alguna denuncia por observaciones derivado del proceso de entrega-recepción de la dependencia, lo cual tenía que haber hecho el que recibió a la SEP, es decir, José Luis Sorcia Ramírez.

“El cambio de titular conlleva la entrega-recepción. El que recibe tiene que determinar si hubo o no irregularidades. Al día de hoy, no nos ha hecho de nuestro conocimiento algo, entonces en ese sentido en el cambio de secretario no tenemos alguna investigación”, asentó.

Es de recordar que Lozano Pérez renunció a la SEP el 24 de octubre luego de la protesta que se dio en la comunidad de Ayoxuxtla, en un evento en el que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ahora gobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta.

Denuncian a 31 funcionarios ante Fiscalía

Por otra parte, durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Moreno Valle Abdala informó que en el 2022 se presentaron 31 denuncias en contra el mismo número de servidores públicos en la Fiscalía Anticorrupción, por hechos constitutivos de delitos.

Además de que se llevaron a cabo un total de 586 auditorías a las dependencias gubernamentales, de las cuales, se generaron seis denuncias penales por presunto desvío de recursos públicos, aunque no precisó a cuánto ascendió el monto que se detectó.

Agregó que se iniciaron 507 procedimientos de responsabilidad administrativa por la omisión en el ejercicio de sus funciones, de los que 396 fueron por faltas no graves, 106 a graves y cinco ambos; del total, 279 están en etapa de sustanciación, 52 se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa, 168 ya están resueltos, arrojando 40 sanciones y 8 están pendientes de resolución.

Indicó que, como parte del Programa Anual de Trabajo 2022, se llevaron a cabo 426 auditorías que fueron concluidas, mismas que arrojaron un total de 772 observaciones, de las cuales 644 fueron de carácter administrativo y 128 de tipo económico de recursos estatales.

