“Congruencia política”

-Publicidad-

“Que no haya ilusos para que no haya desilusionados”

Manuel Gómez Morín.

Una vez más el Secretario de Gobernación Federal regresa a Puebla, fue conocida nacionalmente la última vez que estuvo en Puebla por los reclamos de la oposición y el rechazo a su pretensión de convertir el Congreso del Estado en una plaza pública para un mitin electorero, propio de los tiempos adelantados que vive su partido político según los designios de su líder, para sus aspirantes, quienes desobedecen la ley y abandonan las obligaciones de sus cargos.



Lamentablemente regresa, no para atender asuntos relacionados con su cargo, sino para atender los asuntos al cargo que aspira. Con pretexto de dictar conferencia, el tabasqueño realizó evidente proselitismo a su favor.

El Secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto, encabeza una reunión o conferencia donde reúnen a sus filiales partidistas, aprovecha para enviar mensajes a los suyos y promocionarse hacia la Presidencia de la República a disputarse en el 2024. Ante la caída de la favorita del presidente Obrador, que “metro a metro” se le está derrumbando la candidatura.

-Publicidad-

En tan evidente acto de pre campaña adelantada, miembros distinguidos de diferentes institutos políticos, quienes desde el inicio del sexenio han sido aliados del partido en el poder, hacen presencia en dicho evento partidista y posan para la foto con el aspirante presidencial del oficialismo, con el pretexto de atender la invitación a lo que no fue un acto institucional (como lo han querido sostener) –porque, aunque no hubiésemos asistido- no fuimos convocados todos los legisladores.

Pero es extraño, porque apenas unos días antes, el dirigente nacional de su partido, cerraba filas con la coalición electoral, de gobierno y legislativa con el PAN y el PRD ¿Será que la visión de estos políticos del van en sentido opuesto al de su dirigencia nacional? es pregunta.

Lo cierto es que el anuncio y refrendo de la coalición Va por México se torna exigente para las y los ciudadanos que esperan una verdadera opción rumbo al 2024, porque es necesaria para frenar el mal rumbo al que nos conduce el oficialismo, y sabemos muy bien que entre mejor nos vaya en las elecciones del 2023, nos permitirá caminar de manera más firme para los comicios del 2024. Y esa disonancia del tricolor entre lo local y el nacional no abona.

- Publicidad -

El ciudadano valora y confía por la congruencia política, quienes somos oposición debemos actuar en consecuencia a ello, marcando una línea muy clara entre lo que sí queremos y lo que no queremos en el país y hacer cada vez más evidente esa diferencia electoral –diferente al ámbito gubernamental y legislativo, el cual debe estar siempre orientado al bienestar de la ciudadanía-. Resulta desconcertante que, ante la evidente promoción adelantada, los integrantes de la coalición opositora no seamos una sola y sólida.

Acciona Nacional, tiene una vocación democrática y ciudadana a la que ineludiblemente se debe y le da razón de su existencia, misma que le da origen y fuerza a través de los años, que no haya dudas de que entre la disyuntiva de decidir caminar junto con las y los ciudadanos, a caminar con militantes de otras fuerzas políticas, en mi opinión, debiéramos decidiremos siempre por los primeros.

Facebook: Rafael Micalco Méndez

Twitter: @rafamicalco

Instagram: Rafael.micalco

-Publicidad-

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.