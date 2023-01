Sorpresa en el Australian Open: Nadal cae en segunda ronda

-Publicidad-

El tenista español Rafael Nadal se llevó la primera sorpresa de la temporada 2023 del tenis, luego de que cayera eliminado en apenas la segunda ronda del Australian Open. El ibérico sufrió una lesión durante su partido en cuestión.

Este miércoles 18 de enero, el vigente campeón defensor del Australian Open, Rafa Nadal, se presentó en la cancha del Rod Laver Arena para la disputa de su segundo encuentro en el torneo, mismo en el que se midió al estadounidense Mackenzie McDonald, luego de que en primera ronda eliminara al británico Jack Draper.

Si bien parecía que este sería otro juego de trámite para el experimentado jugador de 36 años, el resultado fue todo lo contrario. Y es que McDonald se impuso contra los pronósticos en tres sets seguidos a Nadal, con parciales finales de 6-4, 6-4, 7-5.

Cabe señalar que Nadal, que llegaba a este juego como el tenista número 1 preclasificado ante la baja de Carlos Alcaraz antes del evento, padeció durante el juego de una lesión en la cadera, misma que lo limitó.

«No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo. Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado, todo esto es una realidad. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen, se tomarán las decisiones adecuadas porque lo que quiero es seguir jugando al tenis, no piensen que estoy diciendo todo esto porque quiero dar un paso atrás. No es el caso», mencionó el español ante los micrófonos al término del partido.

De esta manera, Nadal que llegaba a esta como el máxima ganador varonil de Grand Slams con 22, con la misión de que se extendiera su legado, ha dejado la puerta abierta para que el serbio Novak Djokovic, 21 veces campeón de Grand Slams, y que también está en el torneo, lo empate en el record en caso de coronarse con el título.

Por su lado, McDonald se estará enfrentando en tercera ronda al nipón Yoshihito Nishioka, en un duelo que ha quedado pendiente a la confirmación de la fecha y horario para su realización.