La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación del presunto feminicidio de Ariadna, con lo que sienta un precedente «de cero impunidad».

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que la FGR reconoció, el pasado lunes, que el peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento debido y que «no es posible dar sustento a la causa de muerte emitida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, por las razones ya establecidas”.

La FGR ejercerá de inmediato su facultad de atracción al respecto, la que por ley y en defensa de los derechos humanos le corresponde, por lo cual Claudia Sheinbaum, refirió que eso debiera implicar también la investigación a los peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y al fiscal del Estado de Morelos.

“Porque, entonces lo dije y ahora es más que evidente, lo que se quiso fue encubrir un feminicidio”, remarcó.

Consideró que, este caso representa un llamado a todas las Fiscalías, “hacemos nuestro ese llamado, a que cualquier feminicidio se investigue, que no se culpe a una mujer de su propia muerte cuando esta ha sido violenta, nunca más, y que se haga justicia”, enfatizó.

Agregó que se estaría dando un gran paso en la justicia de nuestro país y, particularmente, sobre una de las demandas permanentes de las mujeres: que no se encubra, que no se minimice, que no se culpe a una mujer, que no se encubra en caso de feminicidio, y que las Fiscalías del país realicen investigación clara, apegada a la verdad y que se haga justicia a las mujeres.

LPR