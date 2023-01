Ronaldo hará su debut en Arabia enfrentando a Messi

Cristiano Ronaldo confirmó su debut en el fútbol de Arabia Saudita, donde se enfrentará en un duelo de estrellas donde estará enfrentando a su más grande rival deportivo en el fútbol, Lionel Messi.

Luego de que, el pasado 30 de diciembre de 2022, el Al-Nassr de la Primera División de Arabia Saudita causara furor anunciando oficialmente la contratación de Cristiano Ronaldo, la espera de verlo de nuevo en cancha ha llegado a su fin. Y es que se ha dado luz verde para que el portugués salte al terreno de juego, en el que será su primer partido ya como parte de esta liga.

Thank you Riyadh for the warm welcome! Look forward to seeing you at the stadium tonight💛💙 pic.twitter.com/0AsT4wLdYq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2023