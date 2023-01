-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a los diputados federales y senadores más recursos para Puebla, pues señaló que no se han recibido ingresos extra, ni se ha podido rescatar fondos para seguridad, así como pavimentación y el metropolitano.

En rueda de prensa con medios de comunicación en la entrega de uniformes y bodycams a elementos de Tránsito Municipal y de la SSC, el edil aprovechó para pedir a los senadores y diputados federales el apoyo para poder bajar más recursos para los municipios.

«Lo digo con franqueza del gobierno federal no hemos recibido ni un peso adicional más. Lo hemos comentado no se ha rescatado el Fortaseg, no se ha rescatado el fondo metropolitano, no se ha rescatado el fondo de pavimentación», señaló el alcalde.

Por ello, mencionó que los municipios hacen sus obras con su esfuerzo y recursos propios, por lo que reiteró que primero se cumpla con responsabilidad como funcionarios, así como puedan ayudar para obtener más recursos.

Insiste en importancia del orden

En el caso de los parquímetros en el Centro Histórico, el alcalde Eduardo Rivera mencionó que ha insistido en la importancia del orden, además del respeto a la norma, incluido a las señaléticas que están en estos cajones para estacionarse.

Asimismo, recordó cuales son las recomendaciones para los ciudadanos, como conducir con el cinturón de seguridad, no hacer uso del celular al ir manejando un vehículo y hacer la parada al transporte público en donde esté permitido, así como estacionarse en lugares permitidos.

Ante esto, explicó que la instrucción que tienen todas las áreas de Normatividad, Tránsito, Policía Municipal y Desarrollo Urbano, es que todas y todos deben de respetar la norma y la ley para tener una sana convivencia.

Tanto es así que dijo que todas las infracciones o las sanciones se hacen de manera transparente y apegadas a la ley, incluso se han clausurado edificios sin licencia para construir, pues iniciaron sus labores en la administración pasada.