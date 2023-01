Ayuntamiento entrega uniformes y cámaras a Tránsito y SSC

-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla entregó equipamiento tecnológico a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo cual constó de dos mil 600 uniformes nuevos y 150 cámaras corporales a Tránsito y Unidades de Asuntos Internos para evitar la corrupción.

Así lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez, con el objetivo de dotar de mejores herramientas a dichos elementos, lo que significó una inversión de 3.2 millones de pesos y que a partir de hoy entran en operación las llamadas “bodycams” para generar la confianza en la ciudadanía.

Mismas que estarán conectadas directamente con la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), que de acuerdo al diputado federal Humberto Aguilar Coronado representa un paso al frente por la seguridad en el municipio, pues «un elemento de seguridad ciudadana que no está capacitado, que no está comprometido y que no está equipado poco puede hacer para combatir precisamente el delito».

Asimismo, la entrega de uniformes consiste en dos pares de zapatos, tres camisolas, una chamarra y dos pantalones, los cuales servirán a las y los elementos de la SSC «para poder cumplir con su labor de manera eficiente«.

Así, arranca la campaña «No a la Corrupción» la cual tiene como objetivo erradicar actos fuera del marco la Ley, por lo que el edil anunció que las y los policías de tránsito portarán un distintivo en el brazo derecho y las radiopatrullas adscritas contarán un código QR, mismo que servirá a la ciudadanía para consultar el Reglamento de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial del Código Reglamentario Municipal.