Puebla tiene 220 guías turísticos acreditados, de los cuales el 54 por ciento están en la capital, por lo que la Secretaría de Turismo y la BUAP lanzaron un diplomado en esta materia, con el fin de aumentar el número de personas que cuentan con reconocimiento federal.

Así lo dieron a conocer este lunes, en rueda de prensa, Ángel Perea Balbuena, coordinador de la Maestría en Gestión del Turismo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la secretaria del ramo, Martha Teresa Ornelas Guerrero, quienes informaron que el costo del diplomado es de 12 mil 500 pesos.

Los 220 guías están divididos entre generales, especializados en alguna localidad y de actividades específicas como senderismo, naturaleza, entre otros, de los cuales la mayor parte está en la Angelópolis con 120, en la zona de Cholula 30 y en Cuetzalan 34, mientras que el resto se divide en los demás municipios con vocación de pueblos mágicos.

La funcionaria estatal comentó que, si bien esta cifra puede ser mayor, la realidad es que, mientras no tengan una acreditación ni estén en el padrón del Registro Nacional de Turismo (RNT), no se pueden catalogar como tales, por ello es que no tiene un número concreto.

Indicó que el reconocimiento no lo da la BUAP, sino que se mandan a la Sectur federal los expedientes de las personas que aprobaron para que puedan recibir su acreditación, cuya validez es para todo el país, ya que, al contar con ella, son catalogados como buenos intérpretes y guías.

Ornelas Guerrero sostuvo que están trabajando en una beca para el diplomado, por lo que llamó a quienes tengan interés en cursarlo a que se acerquen a la dependencia, pues en los siguientes días se lanzará una convocatoria con las reglas de operación para dicho fin.

Diplomado durará 8 meses

Pérez Balbuena comentó que el objetivo es capacitar a las personas que quieran realizar una guía para los turistas que llegan al estado, ya que el estado tiene una vocación cultural y de naturaleza, para lo que se necesita gente preparada que pueda interpretar adecuadamente el patrimonio de la entidad.

Detalló que los guías son los que despiertan el interés para que los visitantes puedan conocer el lugar al que llegan y lo puedan recomendar, pues de esa manera es como también se hace promoción el estado y la persona que da el recorrido.

Este diplomado de Formación Guías Generales de Turismo se impartirá en la Facultad, del 8 de febrero al 19 de octubre, con tres sesiones por semana (martes, miércoles y jueves) de 4 de la tarde a 8 de la noche, toda vez que son 360 horas académicas y 150 horas de prácticas.

Los temas que se cursarán son historia de México, arqueología, historia general del arte, arte prehispánico, arte colonial, etnografía y arte popular, arte moderno y contemporáneo, geografía turística, cultura turística, relaciones humanas, conducción de grupo y legislación turística.