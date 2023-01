Morena sin nada para nadie y el espaldarazo a Salomón

-Publicidad-

Puebla está en el ojo del huracán rumbo a las elecciones de 2024 y tras el fallecimiento del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta.

¿Ustedes se preguntarán por qué?

Sencillo: Este fin de semana Morena tuvo mucha actividad política que deja varias lecturas, que podrán ser a favor o en contra, dependiendo quien las interprete.

La primera de ellas, hay que decirlo, es que el gobernador Sergio Salomón Céspedes, goza de buena salud después del espaldarazo que se le brindó este fin de semana con la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Digan lo que digan, el funcionario federal mató cualquier intención de destitución para Sergio Salomón como gobernador sustituto, al argumentar que él es quien encabezará de manera legitima, la posición hasta 2024 y tras el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta.

Insisto, ese espaldarazo provoca buena salud a la gestión del propio Salomón Céspedes.

Dicho espaldarazo de Adán Augusto López, también se convirtió en un manotazo para los inquietos de Puebla.

Me refiero al grupo político de Ignacio Mier, Fernando Manzanilla, incluso Alejandro Armenta Mier, quienes movieron los hilos a nivel federal, unos más que otros, para quedarse con lo que resta del gobierno de Puebla tras la muerte del ex mandatario local, sin embargo, fracasaron en el intento.

El manotazo al que hago referencia, también prendería las alarmas para los grupos políticos citados, pues pareciera que su intento de vender aspiraciones «legitimas» no van por buen camino, luego de que Adán Augusto López, afirmó que no negará sus amistades con Ignacio Mier y Alejandro Armenta Mier, pero tampoco será «réferi» para alzarles las manos.

¡Que mensaje para ellos! ¿O no?

Y si digo que no van por buen camino, no significa que no tengan posibilidades, lo que digo, es que su interés de competir en el 2024, no estará basada en un dedazo desde Palacio Nacional.

Defiendo mi teoría, el 2023 es el año de las definiciones; por lo tanto, a mediados de año ya será más marcado, quien tendrá las verdaderas posibilidades de competir por el gobierno de Puebla en 2024.

Hasta aquí el reporte.

