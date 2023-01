Alexa Moreno buscará su lugar en mundial de gimnasia este 2023

-Publicidad-

La gimnasta mexicana Alexa Moreno, confirmó su deseo por regresar a la actividad tras una pausa en su carrera. Su principal meta estaría en la competición del Mundial de Gimnasia del 2023 y analizará si seguirá hasta los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de un año y medio sin una competición oficial, Alexa Moreno de 28 años, anunció en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que en este 2023 estará haciendo su regreso a la élite del deporte.

Y es que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador, del 23 de junio al 8 de julio, donde además buscará su clasificación al Mundial de su disciplina por realizarse en Amberes, Bélgica, del 30 de septiembre y al 8 de octubre de este mismo año.

“Mi objetivo principal es clasificar al Campeonato del Mundo, los Juegos Centroamericanos son antes, e ir sería un excelente fogueo para el Mundial, pasando este evento habría que ver qué sigue, pero sí es mi objetivo principal, por ende, también es importante el Panamericano de Gimnasia en mayo”, mencionó a Moreno.

-Publicidad-

Cabe recordar que luego de su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo, donde culminó con un 4° lugar, a un paso del podio y las medallas, Moreno vivió una serie de sucesos que la mantuvieron inactiva. Primero se sometió a cirugías en hombros y tobillos atendiendo sus lesiones, quedando en reposo por un largo periodo; luego sufrió la separación con su entrenador, el español Alfredo Hueto; y finalmente, lidio con la búsqueda de un nuevo lugar entrenamientos.

Si bien, esta situación llevó a que viera comprometida su continuidad en la gimnasia y una futura segunda participación olímpica, ha indicado que con este retorno al deporte, una vez concluya con su calendario de actividades de este 2023, analizará cómo se siente, tanto física como mentalmente, para enrolarse en la búsqueda de los Juegos Olímpicos de París 2024.

- Publicidad -

«No digo que no me gustaría (a París 2024), pero ya no tengo la misma ansia o ambición, esa autopresión que me ponía por estar ahí, ahora es más paso por paso y lo principal, ahorita, es el Mundial y a partir de ahí, si me va bien, es clasificatorio, y si no, pero me quedo con ganas, lo intentaré en Copas del Mundo, ya es un proceso diferente«, sentenció la gimnasta mexicana.