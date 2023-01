-Publicidad-

La renovación de los cuatro consejeros del INE será una de las prioridades de los diputados federales de Morena de Puebla, así como para la bancada, proceso que iría hasta la etapa de insaculación, además de la reforma a la Ley de Aviación para permitir el cabotaje aéreo.

Así lo señaló, en entrevista, el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, quien indicó que debido a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) se tendrá que modificar la convocatoria y eso implicó un retraso de hasta 60 días.

Sostuvo que dicha resolución fue en perjuicio de los aspirantes, sin embargo, sostuvo que sí tienen el tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso, pues tendrán 58 días para ello, mientras que en designaciones de otros años han sido menos de 50, entre ellos cuando se eligió al actual presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Refirió que el último corte que tenían es que había más de 2 mil 600 aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que tendrán que ser analizados en su elegibilidad por parte del Comité Técnico que se conformó para ello, que es el encargado de revisar si cumplen con los requisitos.

Detalló que después de ello será el proceso de selección que implica entrevistas y exámenes, para proponer a 20 personas candidatas, 10 hombres y 10 mujeres agrupados en cuatro quintetas para que la Junta de Coordinación Política las somete al pleno para su votación.

Dijo que deben alcanzar al menos 334 votos, que son las dos terceras partes, para que sea por mayoría calificada, aunque no se tendrían con la oposición, toda vez que van a ser paritarias, dos hombres y dos mujeres, los cuales deben estar electos a más tardar en marzo.

“Yo dudo que se logre la mayoría calificada, entonces se van ir a insaculación y ahí los que salgan democráticamente. Sí nos va dar tiempo, el que va tener el problema va ser el comité, pero le vamos a dar el apoyo presupuestal para que puedan contratar el personal que necesite para sacar la chamba”, asentó.

Ley de cabotaje aéreo, entre los pendientes

Por otra parte, Mier Velazco comentó que otra de las prioridades que se tendrá es la reforma a la Ley de Aviación, la cual ha generado “mucho debate” y se prevé que así siga, pues se busca generar que se permita el cabotaje aéreo para que las líneas extranjeras puedan aterrizar y hacer interconexiones con aeropuertos del país, lo que va generar más competencia.

Igual está una reforma constitucional, sin participación del Ejecutivo, para perfeccionar el marco que regula las elecciones y el proceso electoral a través de los partidos políticos en donde logremos alcanzar mayorías calificadas para que queden establecidas las acciones afirmativas.

Explicó que con esto buscan que la participación quede explícita en la Constitución para la población afromexicana, migrantes, indígenas, la comunidad Lgbtttiq, así como la igualdad sustantiva de las mujeres, pues es necesario y hay coincidencias, pero recalcó que no entraría como reforma electoral.

Agregó que otro de los pendientes es reforma la interpretación de la norma por parte del Tepjf, ya que ha invadido las funciones que le competen a la Cámara de Diputados y al Senado, pues el tribunal no tiene ciertas facultades, pero las lagunas en la ley han permitido que lo hagan, pese a que es sólo un órgano auxiliar del Poder Judicial.

Mientras que, con el Plan B de la reforma electoral, mencionó que ya solo falta que el Senado de trámite a la modificación del artículo sobre la transferencia de votos y que fue eliminado, pues en un principio fue aprobado en la cámara alta, pero en la de Diputados se quitó.

Participación en 2024 dependerá de aceptación

Por otra parte, el líder de Morena en San Lázaro informó que continuará con sus recorridos al interior del estado, esto con el fin de ver las simpatías qué tiene de cara al proceso electoral y, con base en eso, emitir un pronunciamiento sobre su participación, pues dependerá de la aceptación que tenga.

No obstante, afirmó que en caso de que no tenga el apoyo ciudadano para buscar la gubernatura de Puebla apoyará a quien sea el candidato, al tiempo de afirmar que para generar la unidad se tienen que sumar a todos, pues de manera interna no se deben estar peleando, sino unificar el movimiento.