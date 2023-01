-Publicidad-

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá las prácticas de experimentación con geoingeniería solar en México siguiendo el principio precautorio y las bases establecidas en el Protocolo de Montreal, el cual impulsa la protección de la capa de ozono y el combate al cambio climático.

En la actualidad, no hay acuerdos internacionales que supervisen las actividades de geoingeniería solar, las cuales generan impactos negativos por la liberación de aerosoles, que ocasionan desequilibrios meteorológicos, por lo que el convenio de la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contra el despliegue de esta intervención climática.

Lo anterior, respaldaría la estrategia de la Semarnat para prohíbir estas prácticas dentro del territorio nacional, además de detener cualquier práctica a gran escala con geoingeniería solar en el país, las cuales presumen ser tecnologías de gran escala, pero aún permanecen en desarrollo.

Asimismo, el Conacyt se coordinará con expertos para la revisión de la investigación científica rigurosa existente para exponer los graves riesgos que las prácticas de geoingeniería solar representan para el ambiente, las personas y sus entornos comunitarios.

Cabe señalar que, las prácticas de geoingeniería solar buscan contrarrestar los efectos del cambio climático, a través de la emisión de gases a la atmósfera como dióxido de azufre, sulfato de aluminio, entre otros, induciendo a que se reflejen los rayos solares de vuelta al espacio, evitando así el aumento de la temperatura en una zona geográfica específica.

Sin embargo, hay suficientes estudios que demuestran que habría impactos negativos y desiguales asociados con la liberación de estos aerosoles, que ocasionan desequilibrios meteorológicos y el adelgazamiento de la capa de ozono del planeta.

Un caso en particular, ocurrió en Baja California Sur, donde la empresa la Startup Make Sunsets, realizó experimentos técnicos de este tipo, lanzando globos meteorológicos con dióxido de azufre, sin previo aviso y sin el consentimiento de las comunidades de los alrededores, pruebas de las que no se tienen resultados, pues los globos no fueron monitoreados ni recuperados.