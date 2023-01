¿Cambio o continuismo en la SCJN?

-Publicidad-

La elección de Norma Piña como Presidente, no derivó de una contienda entre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en favor y en contra de la Cuarta Transformación que representa el Gobierno de la República.



Como es sabido, los votos a favor de la Norma Piña fueron el de ella, el de Yasmín Esquivel, muy cercana al Gobierno, de Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara y Mario Pardo.

El voto por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue por parte de ministros más distantes al Gobierno, como él mismo y los de Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz.

El MW Group, en un interesante análisis plantea la interrogante del título de esta columna que solamente tendrá respuesta con el tiempo y las próximas decisiones del máximo tribunal mexicano.

-Publicidad-

Existe una mezcla de tendencias, si se considera que Loretta Ortiz ha sido mucho más cercana a la 4T, en comparación con sus otros compañeros. El plagio de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel marcó la conversación social en las redes previa a la elección de la nueva Presidencia de la SCJN.

La presentación de documentos como pruebas con testimonios notariados y la investigación exprés e inusual de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se vinieron abajo. La primera fue fuertemente cuestionada tras la negación pública de parte de Edgar Ulises Báez de que hubiera realizado tal declaración.

La segunda, un día después de estar en circulación mediática, la propia Fiscalía capitalina cayó en contradicciones sobre la publicación de dicho documento, en el que presumiblemente se quitaba responsabilidad sobre el delito de plagio a quien resultara responsable.

- Publicidad -

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su posición respecto a Alfredo Gutiérrez a quien sin mencionarlo lo catalogó como el más rico de los ministros y destacó la honradez de Esquivel. Tras la elección de Norma Piña, AMLO enfatizó que desgraciadamente no será posible lograr la reforma al Poder Judicial bajo el liderazgo de la Ministra y aseguró que, con este nombramiento, queda demostrado que su gobierno no tiene injerencia en un Poder autónomo como lo es el Judicial.

Horas antes de que los ministros de la SCJN votaran para elegir a su nuevo Presidente, López Obrador aseguró que el Poder Judicial está secuestrado, por lo que dijo que liberarlo será tarea en los próximos años.

Las dirigencias de los partidos de la oposición y MORENA, así como sus respectivas bancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores celebraron la elección de Norma Piña Hernández como Presidenta de la SCJN, con mensajes en que destacaron la consolidación de la independencia y autonomía del máximo tribunal del país.

-Publicidad-

En este mismo sentido, se manifestaron constitucionalistas, legisladores y expertos entrevistados por los medios de comunicación, como Francisco Burgoa, Diego Valadés y Catalina Pérez Correa. Lo mismo hicieron organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Todos saludaron la elección de la ministra Piña y señalaron que esperan que la designación tenga un efecto positivo en la defensa de las garantías fundamentales de los mexicanos.

Analistas del Poder Judicial esperan que, en cuanto a la apertura a temas de género y de mujeres en puestos de poder, no haya diferencias entre los períodos de Saldívar y el de Piña. No obstante, la agenda estará fuertemente cargada pues la SCJN deberá resolver juicios, acciones y controversias sobre temas económicos, de seguridad y electorales.

De hecho, la principal prueba de fuego se presentará una vez que en febrero termine la votación por parte del Congreso de la Unión, del llamado Plan B en materia electoral y la SCJN tenga la obligación de decidir si los cambios realizados en materia electoral son constitucionales o no lo son.

La independencia del Poder Judicial estará bajo el más amplio escrutinio social, en un tema que ha generado amplias movilizaciones populares, tanto de quienes apoyan a AMLO en su visión electoral como de quienes la rechazan.

El gran reto de la Presidenta de la Corte será encabezar la defensa de la independencia judicial y de construir una política institucional que la fortalezca. Siempre ha existido la tentación desde el Poder Ejecutivo, así como de otros ámbitos formales o fácticos de controlarla.

La exigencia es que el Poder Judicial se mantenga como un contrapeso a los otros Poderes de la Unión. Por lo pronto, ha sido bien recibido el discurso de arranque de la ministra Piña en el sentido de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el Poder Judicial.

Cabe subrayar que, en términos generales, la opinión pública y las redes sociales han determinado que Norma Piña garantiza la independencia de la Corte, lo que no necesariamente se traducirá en un enfrentamiento entre poderes, aunque mucho dependerá de la posición coyuntural que tome AMLO.

Es muy probable que lo relacionado con el presunto plagio de la tesis de Licenciatura de la Ministra Esquivel no se diluya, sino que se mantenga la atención. Lo que es un hecho es que la correlación de fuerzas al interior de la Corte cambiará con este nombramiento.

El escándalo sobre la tesis aún no termina. Ya está la resolución de la UNAM en el sentido de que hubo plagio y corresponde a la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública determinar si cancela o no la cedula profesional.

Mientras tanto, la SCJN ha estado sujeta a un gran golpeteo por señalamientos de que ahí anida la corrupción. La Ministra Piña ha planteado la implementación de mecanismos para denunciar posibles actos indebidos, el fortalecimiento del procedimiento de investigación de responsabilidades administrativas e incluso, asegurar la integridad física de los juzgadores. Habrá que esperar que, en torno a estos temas, se construyan los cimientos de lo que serán los próximos años para la SCJN con Norma Piña al frente.

En fin, como dice la copla flamenca:

Aquél que nunca fue cosa

y luego cosa lo hacen,

cuando se pone a hacer cosas,

¡Jesús, qué cosas que hace!

raultorress@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.