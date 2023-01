La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó su listado de nominados para la entrega de sus premios “The Best” en su edición 2021-22, misma que se estará llevando a cabo a finales del segundo mes del año 2023.

Este jueves 12 de enero, el máximo organismo del fútbol, la FIFA, confirmó que el día lunes 27 de febrero estará realizando desde París, Francia, la ceremonia anual de los premios “The Best”, en la cual se reconoce a lo mejor del balompié mundial a lo largo del último año.

No obstante, además de la fecha, también confirmó los nombres de quienes estarán conteniendo a cada una de los diferentes galardones, entre las que se encuentran mejor futbolista, mejor entrenador, mejor portero y 11 ideal del año, cada una de las anteriores con respectivas sus ramas femenil y varonil; además de los premios a la mejor afición, premio al “Fair Play” y el “Premio Puskás” al mejor gol del año.

