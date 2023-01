-Publicidad-

El fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, señaló que hay más involucrados en la investigación sobre las irregularidades cometidas en Carreteras de Cuota Puebla (CCP) y por las que ya fue detenido Rodolfo N, por lo que falta proceder con ellos y la carpeta se mantiene abierta.

En rueda de prensa realizada este jueves, comentó que la indagatoria inició en 2020, lo cual arrojó la determinación de tomar acción penal contra varias personas, aunque hasta el momento solo hay uno detenido, quien se ajustó a la duplicidad del término para llevar a cabo su audiencia.

Indicó que faltan algunos otros denunciados o imputados de proceder contra ellos, por lo que, como ha sido en todos los casos, se va actuar contra los responsables de las irregularidades, aunque no precisó cuántos son.

“Es una causa penal en la que todavía no se ha resuelto la situación jurídica. Se está haciendo uso de este derecho constitucional de solicitar la duplicidad del término, esperamos en que en otra audiencia se resuelva su situación jurídica. Sin embargo, ya ha sida decretada la prisión preventiva justificada”, expresó.

Es de mencionar que, de acuerdo con los avances de la investigación, el exdirector de CCP, quién fue detenido el martes cuando regresa de un viaje a Estados Unidos, es presunto responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en su cargo durante el 2020.

-Publicidad-

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que firmó cuatro contratos por más de 20 millones de pesos para la prestación de consultoría legal especializada mediante adjudicación directa, sin reunir los requisitos legales que establece la ley, lo cual generó un conflicto entre las empresas encargada del recaudo de las líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Sin relación, hallazgo de calcinados

Por otra parte, Higuera Bernal descartó que la localización de cinco cuerpos que fueron asesinados y después calcinados tenga relación entre sí, pues, de acuerdo con el avance de las investigaciones, se trata de casos distintos con móviles diferentes y ya habría identificados a los responsables.

Manifestó que los expertos trabajan para conocer las causas de sus muertes, su identidad, sus domicilios y sus actividades, que será esencial para identificar si existe alguna coincidencia o relación entre las víctimas, pues hasta el momento no se ha encontrado.

- Publicidad -

Y es que, entre los hechos más recientes que se han presentado se encuentra el cuerpo ubicado el 11 de enero en las inmediaciones del mercado Independencia, al sur de la capital poblana, los demás cuerpos fueron ubicados en la Colonia Santa Rosa, así como Barranca Honda y Valsequillo.

Feminicidios deben cumplir con causales

En otro tema, sobre los señalamientos de que no todos los homicidios violentos de mujeres se investigan como feminicidios, el titular de la Fiscalía explicó que si no es así se debe a que no cumplen con alguna de las nueve causales establecidas en el Código Penal para este delito.

Respecto a las investigaciones sobre la desaparición de la pareja en La Cuchilla el año pasado, así como del asesinato del líder del sindicato de cañeros en Atencingo, informó que en ambos casos hay avances y están por concluirse y una vez que se tengan esclarecido se dará a conocer.

-Publicidad-

Sobre la aprehensión de Xavier Alexander N. por abuso sexual, violación y violación equiparada, quien se ostentaba como reclutador de deportistas y se ostentaba como integrante de organismos internacionales, refirió que son cuatro las víctimas, por lo que en los siguientes días se llevará a cabo la audiencia y podría ser acreedor a delitos federales.

Finalmente, anunció que la Fiscalía se sumará a los operativos de vigilancia en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para combatir el delito de robo a vehículos con mercancía en tramos carreteros de Puebla, por lo que se están reforzando las unidades de investigación que se ubican en inmediaciones de esas vías de comunicación.