Detienen a 10 por ataque al periodista Ciro Gómez Leyva

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que fueron detenidos 10 sujetos como probables responsables de atacar a balazos al periodista Ciro Gómez Leyva, la noche del 15 de diciembre del año pasado.

En un tuit, escribió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalinas realizaron la madrugada de este miércoles 12 cateos simultáneos, con lo que fueron detenidas 10 personas.

Gómez Leyva denunció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque directo cuando dos sujetos que se transportaban en moto le dispararon, aunque resultó sin heridas.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, apuntó en un tuit.

ARS