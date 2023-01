-Publicidad-

De cara a las elecciones del 2024, los partidos deben contemplar espacios para personas trans sin que lo pidan las autoridades electorales, pues sólo así se podrán generar condiciones de igualdad, ya que actualmente solo hay dos diputadas federales trangénero.

Así lo señaló, durante la conferencia, “Transfobia”, la cual fue organizada por el Instituto Electoral del Estado (IEE) e impartida por Alejandra Ruiz Sierra, primera mujer trans en obtener su cambio de identidad legal en Campeche y actual titular de Unidad de Género en materia electoral.

Dijo que existen dos tipos de transfobia: directa e indirecta, la primera es una manera intencionada que expresa discriminación, violencia física o verbal; mientras que la segunda es el rechazo pasivo, donde la persona no tiene intención de provocar daño al otro y simplemente lo hace por ignorancia.

Refirió que una muestra de ello es que México es el segundo país de América con más crímenes a este sector, por lo que se tiene que dar espacios y crear vínculos para disminuir la brecha de desigualdad, pero es necesario que todas las personas se preparen.

“El reto más difícil que tenemos las personas trans, es con los partidos políticos, si bien se pueden generar condiciones afirmativas, debemos exigir el derecho a que nos postulen porque si no lo hacemos, a golpe de sentencia, no se nos van a dar las cosas, no solo es responsabilidad de los órganos electorales, sino que todos lo debemos exigir”, asentó.

Solo dos diputadas son trans

Recordó que actualmente de los 500 diputados federales que existen en el Congreso de la Unión, solo dos son transgénero, por lo que se los grupos vulnerables tiene que alzar la voz para abrir espacios laborales y generar condiciones de igualdad de cara al proceso electoral 2023-2024.

Es de mencionar que en la elección del 2021 el INE estableció que los partidos debían postular a tres fórmulas de diputaciones federales para personas afromexicanas, una más plurinominal; seis de personas con discapacidad, dos como plurinominales y de integrantes de la diversidad sexual, tenían que ser dos de mayoría relativa y uno plurinominal.