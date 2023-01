-Publicidad-

Vecinos de la unidad habitacional La Margarita pidieron al ayuntamiento de Puebla que intervenga para tapar un boquete en la calle 40 Sur, de donde salen aguas residuales que contaminan sus casas y se estancan en poste de telefonía, el cual podría caerse.



De acuerdo con un reporte del abogado Omar Jiménez Castro, a quien acudieron los afectados, desde el pasado mes de marzo del 2022, en una casa de La Margarita, se colapsó el drenaje de una casa habitación de lado de vía pública sobre la 40 Sur, 57 y 59 Oriente, situación que originó un boquete a un lado de un poste de Telmex, de dónde comenzó a brotar agua.

El poste es de madera, por lo que temen pueda desgastarse y comience a pudrirse, lo cual podría hacer que colapse y herir o causar un daño mayor a alguna de las personas de la unidad habitacional.

En entrevista, los vecinos refirieron que comenzaron a percatarse de esto porque los hilos de agua que se corría en la banqueta y hacía calle, por lo que procedieron a reportarlo con Agua de Puebla, quienes no acudieron al llamado, pues para poder atenderlo deberían de haber de 5 a 6 reportes por la misma situación.

-Publicidad-

Posterior a ello, se hizo un hundimiento en el drenaje general de la unidad habitacional, formando un pequeño socavón, lugar a donde sí acudió la concesionaria, donde la persona que narra el hecho, salió para poder hablar con las persona que venían a atender el reporte.

En ese momento, ingresan a la casa de un habitante de La Margarita, con el fin de revisar el registro de agua para saber si se había originado desde ahí el problema, ya que el dueño de la casa tiene un negocio en su patio y se encontraba lleno de agua su alcantarilla.

Sin embargo, la afectación se encontraba en la orilla de la banqueta, pegado al asfalto, pero el personal de Aguas de Puebla dio cómo solución contratar los servicios de la empresa para poder intervenir y poder solicitar que viniera el cambio de nombre Aquatech o que las personas contrataran a alguien para destapar el drenaje.

Agua de Puebla pide 7 mil pesos para arreglar

- Publicidad -

El costo que pedía la empresa era de entre 5 mil y 7 mil pesos entre dos personas, ya que en este espacio se encuentra una casa duplex, cuestión que por problemas de trabajo no pueden pagar. Ante esto, intentan intervenir por ellos mismo, cuestión que no tuvo éxito pues no los dejaron, debido a que pagar un permiso, pues pertenece a la vía pública.

Es aquí cuando comienza el problema, pues los vecinos abogan que si no quieren darles el permiso porque pertenece al público, entonces por qué Agua de Puebla piden un pago para poder realizar labores de mejora, ya que el agua contaminada de junta con los desechos del contenedor de basura, provocando olores fétidos.

En Valle del Sol, denuncian que el agua de mete a sus casas

En otro caso, vecinos de Valle del Sol han notificado a Aguas de Puebla sobre su problemática, pues en temporada de lluvias, se anida el agua y se mete a las casas de los vecinos, afectando sus muebles, desde hace aproximadamente 3 meses que pasa.

-Publicidad-

Ante esto, la concesionaria no ha asistido a su reporte, pues pide que sean las personas quienes hagan el trabajo de la banqueta a su casa, cosa que ya han hecho de manera propio pero no han encontrado solución a este desperfecto que se encuentra en el Bulevar Vicente Guerrero.

Al lugar, han asistido personas que se encargan de desazolvar que solo han preguntado sobre la problemática pero no intervinieron, ya que se optó por seguir atendiéndolo de manera individual, trabajos que no se saben si solucionaran el problema, pues desconecten la causa y por eso han pedido que Agua de Puebla atienda.

LPR