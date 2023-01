-Publicidad-

El coordinador del PAN en el Congreso de Puebla, Eduardo Alcántara Montiel, señaló que su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, tuvo un “error de apreciación” al considerar que hubo una “componenda” para elegir a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador de Puebla.

En entrevista, el legislador local señaló que han estado en comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde la designación del mandatario poblano, ocurrida durante la madrugada del 15 de diciembre.

Sobre los señalamientos que en su momento hizo Cortés Mendoza, mencionó que estuvieron en contacto permanente con él, informándole de cada una de las acciones realizadas dentro del Congreso local.

Y es que, durante la noche del 14 de diciembre, el dirigente nacional acusó a sus nueve diputados locales de hacer una “componenda” para elegir a Sergio Salomón Céspedes, pues quería que primero concluyera el luto hacia Miguel Barbosa Huerta.

Sobre ello, Alcántara Montiel dijo que la aceleración fue para evitar que el proceso se alargara y hubiera una inestabilidad política por la pugna de elegir al nuevo gobernador de Puebla. También, consideró que Marko Cortés se equivocó al pensar que hubo un “albazo”.

“Se hizo de manera correcta, y más bien fue un error de apreciación del presidente Marko Cortés, y en su momento, si nos mandara a llamar, hablaremos al respecto, si no, tenemos ya la siguiente parada. La siguiente parada empieza en unos días, que es la glosa del informe”, comentó.

Agregó que los diputados panistas actuaron conforme a la Constitución local, toda vez que una sanción del CEN no sería procedente, ya que el Reglamento de Relaciones del PAN destaca que las decisiones de los grupos legislativos no son sancionables en tanto no afecten la declaración de principios.

LPR