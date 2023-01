-Publicidad-

Al regresar a clases presenciales en la BUAP, alumnos señalaron que la inflación ha aumentado los gastos en alimentación hasta 50 por ciento, además del incremento en transporte desde sus municipios a la capital poblana, por lo que esperan que la situación económica mejore.

Esto, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio con alumnos de la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que este lunes reanudó labores académicas, tras las vacaciones de fin decembrinas.

Por ejemplo, Janet, que estudia Lingüística y Literatura Hispánica, quien va en décimo semestre, señaló que ya solo va un día a la escuela y si bien no es de comprar cosas en la calle, porque siempre lleva de su casa, sí ha notado que se ha dado un incremento en los precios.

Antes de la pandemia, sus padres le daban 50 pesos para gastar en pasajes y lo que quisiera y le sobraban a veces 20 pesos, pero ahora después de más de 2 años, son 100 pesos los que le dan que, si bien no se los acaba, sí usa más porque año con año todo ha subido su costo.

“Me alcanzaba para los pasajes comprar algún café, una torta y me sobraba, pero todo ya se encareció, mi percepción de la inflación, en cuestiones de alimentos es donde más lo sentí, hasta en 5 pesos más caro, luego me doy cuenta en la verdulería que está por mi casa, ya valen más las frutas y verduras”, asentó.

Si bien dijo que ya no gasta en útiles, tuvo que ir por una libreta en días pasados a una papelería del Centro Histórico y notó que una de las más sencillas “estaba carísima”.

Por su parte, Rosario Méndez Castro, que estudia Filosofía y pasó a segundo semestre, manifestó que la inflación ha afectado a todos, pues si bien el salario mínimo tuvo un aumento para este año, pero igual se incrementaron los costos de la canasta básica.

Puso de ejemplo que el año pasado, le alcanza para desayunar con 25 o 30 pesos, ya que se compraba algo y después de eso llegaba a comer a su casa, pero ahora eso cuesta una cosa, como una quesadilla, por lo que sí se ve la diferencia en los precios de los productos.

“Considerando la situación social que tenemos, el hecho de que muchas personas trabajan más de 12 horas, y aun con el salario que tienen no les alcanza en la casa, menos va alcanzar si comemos fuera”, expresó.

Pasaje en transporte foráneo ha subido

En tanto, César Álvarez, de la licenciatura de Lingüística y Literatura Hispánica, mención que él ha visto un incremento en el transporte para viajar a otras comunidades del interior del estado, pues el año pasado pagaba 42 pesos y para este tuvo que erogar 45 pesos, es decir, una diferencia del 7 por ciento.

Puntualizó que, si bien él no compra los productos para su casa, ya que lo hacen sus papás, si ha visto que tienen que erogar más para adquirir la canasta básica, producto de que la inflación ha aumentado los costos, no de este año, sino de los últimos.

En ese tenor, se pronunció Esteban, quien va en octavo semestre de la misma carrera, quien dijo confiar en que se mejore la situación económica, porque les ha pegado mucho, ya que antes con 250 o 300 pesos podía pasar la semana, pero ahora iniciando en lunes, “la situación no pinta bien”.

“La inflación afectó en gastos, en el tema de la canasta básica, en los comestibles, los gastos del día a día, el pasaje en Puebla no, pero si es algo que afecta porque ya no alcanza igual, esperamos que, pues la situación económica mejore, sobre todo porque con la pandemia”, expresó.

Respecto a su regreso a clases en la BUAP, los cuatro manifestaron que todo sigue igual, por lo que se mantiene las medidas sanitarias, así como el código QR, aunque consideraron que ya todos los estudiantes tendrían que estar en clases presenciales, pues hay algunos que siguen con virtuales.

LPR