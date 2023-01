-Publicidad-

Este 2023, la venta de roscas de Día de Reyes en panaderías de Puebla tuvo una baja de entre 20 y 40 por ciento respecto a 2022, lo cual se debió al aumento de precios, pues hubo algunas que subieron hasta 20 pesos debido a la inflación de la materia prima.

En entrevista con Ángulo 7, Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan (Unipam), comentó que con la feria que realizaron del jueves a este domingo se estimó vender alrededor de 4 mil roscas, sin embargo, sólo comercializaron alrededor de 2 mil 600, es decir, sólo el 60 por ciento.

Indicó que tenía 2 años que no se realizaba, ya que la última fue en el 2020, pero a causa de la pandemia del Covid-19 se reanudó hasta este año, por lo que la cifra calculada fue similar a la de hace 3 años y si bien no fue lo esperado al menos sí les ayudó a todos los que tienen panaderías y participaron.

Manifestó que se pudo notar que en la grande fue contada la vendimia, no como en otros años que era la familiar muy requerida, pues las personas solo compran la chica y la mediana, lo que es un reflejo de la situación que se vive y se entiende por el tema de reyes, las fiestas de fin de año, ya que la gente gastó.

Para este año, los precios se subieron en un 12 por ciento, por la chica estuvo en 60 pesos, la mediana 200 y la grande en 300, aunque igual hubo otras en 400, ya que eran rellenas, pero aun así dijo “fue mínimo” respecto al incremento que hubo en la materia prima, por lo que “fue un esfuerzo”.

“Fue un 35 o 40 por ciento más o menos lo que bajó, pretendemos siempre ser optimistas, vender las mismas que en la última vez, pero bueno, de alguna manera ayudó, porque si no hubiéramos tenido este evento de la feria, en las panaderías igual estuvo bajo, si la quitamos, hubiera sido difícil”, expuso.

En ese tenor, Pérez Martínez recordó que a partir del lunes se da el incremento en el pan de dulce, de un peso, lo cual “no quisieran”, pero el aumento en la materia prima por la inflación los obliga a eso, por lo que en los primeros días el panorama se ve complejo en esta materia.

Inflación genera aumento de materia prima

Por su parte, Roberto Vélez, encargado de El Hornito de San Francisco, igual comentó que la venta de esta temporada no fue la que esperaban, pues estiman comercializar alrededor de 700 roscas, pero a lo mucho se llegó a las 500, lo que es 28.5 por ciento menos.

Mencionó que esto pudo ser por el costo de las mismas, ya que “como todos” tuvieron que subirle un poco, pues los productos para su elaboración, por lo que para este año los montos fueron de 150 y 200, aunque igual estaba la grande de entre 250 y 300 pesos, pero si dieron cuenta que la chica fue la que más se vendió.

“Sí llegó la gente, pero la afluencia no era tanta, tres o cuatro días, a diferencia de otros años. Realmente no fue como esperábamos, sí hubo buena venta, no nos podemos quejar, pero la gente alegaba que estaban un poco caras, que no les alcanzaba, por los juguetes, entonces vimos que la chica es la más jalaba y por eso nos enfocamos en esa”, expresó.

En tanto, Lizeth Flores, del expendio La Flor de Puebla, ubicada en la 10 Oriente y 2 Sur, en el Centro Histórico, coincidió en que la venta de este producto “bajó mucho”, al menos un 20 por ciento, ya que, si bien no estimaron un número específico, ya llevaban 300 y para este domingo aún tenían otras que no habían salido.

No obstante, sostuvo que como marca ya tienen sus clientes que año con año compran, a pesar de que para este 2023 tuvieron que aumentar los costos hasta con 20 pesos, pues con la pandemia “todo se ha subido”, además de la inflación que “pegó” fuerte para la materia prima.

“Cada año le vamos cambiando la cantidad de roscas que vamos vendiendo, aún tenemos, se elevaron mucho los costos en el precio, principalmente por la materia prima, tenemos de 160, 320 y de 640 pesos, la inflación afectó mucho, en todo, apenas empezamos enero y ya lo estamos viendo, eso generó que se bajará la venta”, exclamó.

