Cifras alegres

El regreso a tu centro de trabajo coincidiría con el primer día laborable del ejercicio fiscal 2023 y, si bien niñas, niños y adolescentes gozarían de una semana más de vacaciones, maestras y maestros estarían inmersos en actividades propias de la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar 2022-2023.

No obstante, el área responsable de los Boletines SEP laboraría -incluso en días festivos- como lo demostraría el Boletín SEP no 305 Atiende La Escuela es Nuestra más de 14 mil planteles Conafe en 2022: SEP, publicado el 25 de diciembre del año 2022. Sería una buena noticia si los críticos y criticones, no quisiesen encontrar uno -o varios- prietito(s) en el arroz Gracia, a pesar de que el modelo del Conafe sirviera de ejemplo a Chile e incluso a EE: UU.

El Programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) habría destinado 2 800 millones de pesos a 14 mil 406 «planteles» del Consejo Nacional de Fomento Educativo; monto que, de acuerdo a la información publicada, habría sido destinada en un 80% (2 240 millones de pesos) a infraestructura física y el 20% restante (560 millones de pesos) a los «rubros de jornada extendida, alimentación, equipamiento y materiales educativos de planteles públicos» y que habrían impactado a «más de 160 mil estudiantes».

Recursos entregados a una figura denominada Asociación de Padres de Familia de la Comunidad (APAC) no previsto como tal en las reglas de operación del Pleen, aunque la publicación las reconozca como Comités Escolares de Administración Participativa. La proyección institucional estimaría un crecimiento presupuestal para atender -en el año nuevo- a 11 270 servicios educativos más; cifra que, sumada a la atendida, arrojaría un total estimado de 25 mil 676; número que al compararse con los datos de 2019-2021 significarían -de lograrse la meta-un crecimiento del 49.42% respecto al año de origen.

El boletín en cuestión informaría sobre el otorgamiento de recursos -sin especificar su monto- a «791 planteles de alta prioridad» del proyecto Comunidades Autogestivas para el bienestar; programa que abriría las puertas a cualquier miembro de la comunidad interesado para que sin importar su «edad -y/o condición- pueda ejercer su derecho a aprender», como señalaría un comunicado del Conafe fechado el 17 de octubre del 2022. El boletín participaría Gracia, sobre un otorgamiento -especial- de recursos a «70 servicios educativos» afectados por un siniestro meteorológico.

La asignación de 2 800 millones de pesos a 14 mil 406 «planteles» del Conafe permitiría estimar que la entrega a cada servicio educativo ascendería a194 363 pesos por servicio educativo, de los que -como la publicación establecería- corresponderían a cada uno, 155 490 pesos; el 80% del total que se invertiría «en mejoras a la infraestructura de los inmuebles», y 38 873 pesos equivalente al 20% que se aplicaría «en los rubros de jornada extendida, alimentación, equipamiento y materiales educativos de planteles públicos de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria», que si se destinaran solo al componente alimentación, alcanzaría cantidad de 3 887 pesos mensuales y/o su equivalente de 194 pesos diarios que se repartirían entre 9.3 alumnos por «figura educativa» (equivalente a docente o instructor comunitario) y que se asignaría para que cada niño o niña gastara casi 21 pesos en este componente, cantidad incluso superior a otras asignaciones similares en escuelas regulares del Programa la Escuela Es Nuestra.

Si bien alcanzaría para una buena comida elaborada por algún comedor comunitario, impediría que madres y padres de familia de la APFC cubrieran el estipendio adicional que permitiría que las figuras educativas alargaran la jornada de trabajo y lo mismo impediría la compra del equipamiento y materiales educativos.

Triste realidad reflejada por la canción La Bartola del celebérrimo Chava Flores (Salvador Flores Rivera), y de la que para alegrarte o entristecerte te dejo tan solo unos versos que seguramente despertarán tu interés por escucharla nuevamente: Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz; de lo que sobre, coges de ahí para tu gasto. Guárdame el resto, para echarme mi alipús […] Gracia.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.