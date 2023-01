El razonar de un astuto y la elección en el Estado de México

-Publicidad-

La identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último.

Aclaro que hablaré en singular por comodidad, pero no pierdo la perspectiva de que estoy considerando acciones colectivas.

Las medidas adoptadas por la oposición y suponiendo que fueron bien ejecutadas han tenido la característica de que no es aplicable al caso (las elecciones del 2024) y al razonador en cuestión. Harán uso de una cierta cantidad de recursos en el que quieren meter a la fuerza sus deseos. Continuamente se han equivocado porque estos recursos son demasiado parecidos a los del pasado, especialmente el recurso de la campaña negra.

-Publicidad-

No aprender de los resultados prácticos, es porque el coordinador de la oposición y sus cohortes han fracasado con frecuencia; primero por no lograr la identificación de los recursos estratégicos de su adversario y segundo por conocer mal -o, mejor dicho, por no conocer– el intelecto con el cual se miden. Sólo tiene en cuenta sus propias ideas y, al buscar alguna cosa oculta, se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel representante de los que llevaron a los resultados del 2018; pero, cuando la astucia del adversario posee un carácter distinto de la suya, aquél los derrota, como es natural. Esto ha ocurrido y ocurrirá porque enfrente se encuentra una astucia superior a la suya.

El recurso de las estadísticas

El razonamiento basado en las estadísticas es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. Pero este razonamiento pierde su validez que no esté apoyado en el razonamiento lógico abstracto como lo es el Humanismo Mexicano.

El mundo de los hechos abunda en estrictas analogías con el inmaterial porque éste está basado en el silogismo práctico. Comprender la estrategia del razonador pasa por conocer el recurso en la toma de decisiones, esto es, el silogismo práctico como recurso.

- Publicidad -

El razonador ha confundido a sus adversarios al poner en letras grandes sus recursos. Y esto ha escapado a los adversarios por ser evidentes, han escapado las consideraciones excesivas y palpablemente evidentes.

La elección en el Estado de México en 2023

La elección del Estado de México de 2023 se llevará a cabo el domingo 4 de junio de 2023 organizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE). En ella se renovará el cargo de gobernador del Estado de México para un periodo de seis años. En esta elección tienen derecho a participar ocho partidos políticos. Siete son partidos políticos nacionales: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena. Y un partido político local: Nueva Alianza Estado de México.

El periodo para la designación de candidatos de cada partido será el 14 de enero de 2023 al 12 de febrero, mientras que el registro para candidatos independientes se inició el 15 de diciembre de 2022 y concluirá el 12 de febrero de 2023. La campaña electoral iniciará el 3 de abril de 2023 y se extenderá por ocho semanas, hasta el 31 de mayo. Las elecciones se realizarán el domingo 4 de junio de 2023, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

-Publicidad-

La coalición Va por el Estado de México con tres propuestas: Enrique Vargas del Villar (PAN), Omar Ortega (PRD) y Alejandra del Moral Vela (PRI).

En junio de 2022 el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática acordaron presentarse en coalición en las elecciones estatales bajo la alianza «Va por México».

El 5 de agosto de 2022 el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, anunció que su partido postularía como gobernador a Enrique Vargas del Villar, diputado del Congreso del Estado de México. El 10 de agosto el Partido de la Revolución Democrática anunció su intención de postular al diputado estatal, Omar Ortega, para el mismo cargo. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, pidió que se realice un debate entre los aspirantes postulados por cada partido para designar al candidato de la coalición.

El 20 de octubre el Partido Revolucionario Institucional seleccionó como candidata a Alejandra del Moral Vela, diputada del Congreso del Estado de México.

Juntos hacemos historia una sola propuesta: Delfina Gómez (MORENA)

El partido Morena y el Partido del Trabajo acordaron presentarse en coalición en las elecciones estatales bajo la alianza «Juntos Hacemos Historia». Adicionalmente consideraron incorporar al Partido Verde Ecologista de México y al partido Nueva Alianza Estado de México a la coalición. El 20 de diciembre de 2022 el Partido Verde anunció que no formaría parte de la coalición.

En julio de 2022, Morena inició su proceso de selección para su candidatura, al cual se registraron sesenta y siete aspirantes. Del total de interesados, la dirigencia del partido seleccionó a tres candidatos varones y a tres mujeres que consideró los más aptos para competir por la gubernatura. El 20 de julio el partido anunció como finalistas del proceso de selección a Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública; Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas; Higinio Martínez Miranda, senador de la República; Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec de Morelos; Xóchitl Zagal, titular de la Secretaría de Organización Nacional de Morena; e Hilda Ramírez Mota. El 4 de agosto el partido anunció que la ganadora del proceso era Delfina Gómez.

​

Movimiento Ciudadano

El partido Movimiento Ciudadano decidió no formar coaliciones para competir en la elección estatal.

Las encuestas de noviembre al 1 de diciembre de 2022.

La suma aritmética de los datos de la encuesta de diciembre de 2022

PAN-PRI-PRD = 39%

PT-MORENA = 45% si se suman PVEM y NAEM 6% sumarían 51%

Predicción

Del 4 de enero al domingo 4 de junio de 2023, a 151 días de la elección y por las consideraciones anteriores, la elección del próximo el domingo 4 de junio de 2023 favorecerán a Delfina Gómez (MORENA).

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.