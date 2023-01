-Publicidad-

La secretaria de Medio Ambiente, Myriam Arabian Couttolenc, dio a conocer que el ayuntamiento de Puebla no puede pagar la deuda que tiene Canoa con la CFE, pues los responsables son los del comité de agua, por lo que, se trabaja con los habitantes.

En entrevista, luego de la entrega simultánea de calles en la Colonia Minerales de Guadalupe Sur, la titular de la dependencia, dijo que el tema de los comités en esta demarcación es complejo. Sin embargo, con trabajo conjunto tendrán que resolver dicha problemática.

Por ello, abundó en que el municipio no puede pagar este recibo, ya que se acusaría por desvío de recursos, pues a pesar de haber tenido pláticas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y «ha dado oportunidades», las personas reinciden en conectarse de manera ilegal a las tomas de luz.

«No estoy hablando de Canoa en ese caso, no me acuerdo si es el caso, pero hay lugares donde se les corta la luz, van ellos (CFE), hacemos la negociación, vemos cómo se puede pagar, se paga, vienen y se conectan de forma ilegal«, recalcó.

Ayuntamiento, no puede intervenir

-Publicidad-

Por su parte, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, comentó que las Juntas Auxiliares a regirse por comités, la responsabilidad es de ellos ante su comunidad, ya que el ayuntamiento no puede intervenir ni administrativa, ni económicamente, por lo que, dijo no poder intervenir en esta problemática.

Entre tanto, Arabian Couttolenc también dio a conocer que este jueves, habrá una reunión con vecinos de la colonia San Manuel, puesto que habían reportado un mal servicio y cortes de agua potable.

Asimismo, comentó que ya no hay problemas de cortes de agua, hasta el día de ayer ya no hubo más reportes por este tema, pues dicha situación se había originado por intervenciones que se venían haciendo en dicho suministro.

- Publicidad -

Ante esto, informó que con programa de inversión anual se estarán interviniendo algunas colonias para mejorar el servicio de agua, además de su infraestructura para poder brindar una mejora en cuanto a esto.