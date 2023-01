-Publicidad-

Puebla cerró el 2022 con 617 mil derechohabientes de las pensiones de Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad, cuyos pagaos subieron 25 por ciento este 2023; la afiliación ya no se hace por censo, sino en mesas que se instalan en municipios cada dos meses.

Así lo informó este miércoles, en rueda de prensa, el delegado de la dependencia en la entidad, Rodrigo Abdala Dartigues, quien detalló que del total de afiliados, 540 mil son personas mayores, que recibirán 4 mil 800 pesos ya con el incremento aprobado por el gobierno federal para este años

Mientras que las otras 77 mil son personas con alguna discapacidad y, recordó, que de estás se sumaron 12 mil en el segundo semestre del año pasado, tras el convenio firmado con el estado, las cuales recibirán 2 mil 950 pesos.

Especificó que dicho monto lo tendrán este mes, pero que corresponde al bimestre de enero y febrero y recapituló que desde el 2018 a la fecha ambas pensiones han tenido incrementos considerables, por lo que igual se dará para el 2024 que es el último de la administración federal.

En ese tenor, dio a conocer el calendario conforme al cual se realizarán los depósitos bancarios para los adultos mayores que cuya distribución del dinero se hará por letra inicial del apellido paterno, empezando por las letras A, B, C para este miércoles 4 de enero.

Las letras D, E, F, G, H serán el jueves; los apellidos con iniciales I, J, K, L, M el viernes; la N, Ñ, O, P, Q, R el siguiente lunes y la S, T, U, V, W, X, Y, Z el martes de la siguiente semana.

El funcionario federal llamó a las personas a que no acudan antes de la fecha que les toca, esto con el fin de evitar que se formen cuando todavía no es necesario, porque no les van a dar su apoyo si no corresponde con la fecha del calendario.

Mesas de afiliación, cada dos meses

Si bien Abdala Dartigues no precisó una cifra sobre el número de beneficiarios que esperan sumar para ese año, comentó que los datos de irán dando conforme los tengan y es que, dijo, ahora ya no se hacen censos del Bienestar, sino que cada dos meses de instalan mesas de afiliación en los municipios.

Dijo que lo único que deben haber es cumplir con la edad que marca el programa, son 65 años, así como asistir para dejar sus datos y puedan recibir su pensión. Asimismo, enlistó que actualmente hay 88 sucursales del Banco del Bienestar distribuidas en el estado.

En otro orden de ideas, el delegado adelantó que en los próximos días tendrá una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, esto con el fin de analizar los temas que se quedaron pendientes en agenda tras el fallecimiento del mandatario Miguel Barbosa Huerta.

