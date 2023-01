¿Podremos tener en Puebla una mejor economía este 2023?

-Publicidad-

Ahora que hemos iniciado un nuevo año, para muchos surgen muchas preguntas respecto al rumbo que tomará este 2023, entre ellas está la de saber si será un mejor año en materia económica que el que lo antecedió o no.

La incertidumbre se acrecienta cuando exploramos las previsiones financieras para el país por parte de los especialistas en la materia. Una de ellas es la que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) al presentar sus perspectivas económicas 2023 en las que vaticinó el incremento en el costo de vida para la mayoría de las economías, entre ellas la de México.

Sin embargo, el FMI no es el único que realizó estas previsiones negativas, sino también hay diversos organismos internacionales que se han decantado por un escenario pesimista en materia económica para el país. Tal es el caso de la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual indicó que el PIB de México crecerá solo 1.1 por ciento durante este nuevo año, cifra aún más baja que lo previsto por el FMI quien estimó sería del 1.2 por ciento.

Es un hecho que atravesamos por un periodo en el que la situación de la economía de la nación se encuentra debilitada, consecuencia de diversos factores externos e internos como lo son los estragos de la pandemia por Covid-19, la guerra entre Rusia-Ucrania, el reacomodo geopolítico de las naciones, la inflación, el desaceleramiento económico, e incluso, la falta de visión para aprovechar oportunidades globales.

En nuestro estado, el escenario no es diferente y, más aún, los estragos son palpables en la economía de las familias poblanas, para quienes cada día les alcanza para menos con más presupuesto y hasta han tenido que contraer deudas este fin de año para salir adelante con sus necesidades básicas.

Sin embargo, es un hecho que existen múltiples oportunidades económicas para Puebla en este 2023 que requieren de una visión estratégica para ser aprovechadas.

Tengamos presente que nuestra entidad tiene una gran vocación industrial que debe explotar en el corto plazo a través de la ampliación de las estrategias en materia económica, aprovechando fenómenos como el nearshoring.

No sólo por ser un clúster automotriz de importantes marcas a nivel global, así como por contar con una ubicación estratégica en el país, sino que también lo debe de ser por tener mano de obra calificada, dado que la entidad cuenta con diversas universidades de gran prestigio, además de la calidad de sus servicios.

Y es que sabemos que derivado de los efectos económicos de la pandemia, los conflictos geopolíticos internacionales y la escasez de recursos, las empresas han comenzado a replantear su logística, mediante un enfoque distinto de operación: el llamado nearshoring, una estrategia que se ha producido al buscar relocalizar los centros de producción y acercar las cadenas de producción a los destinos comerciales, para alejar el riesgo de la dependencia de China.

Es así que este fenómeno se convierte en una oportunidad única para Puebla, no solo para aprovechar el motor de crecimiento económico que representa atraer inversiones extranjeras y no depender en gran medida del sector automotriz, sino sobre todo para salir del estancamiento en el que se encuentra el estado, así como asegurar un crecimiento económico para al menos la próxima década.

En este sentido es que se vislumbra la urgencia de que el gobierno rediseñe la estrategia económica estatal para que ésta deje atrás los rezagos de una política meramente asistencialista y sea capaz de captar, atraer y fomentar este tipo de inversión, que sin duda cambiaría la perspectiva económica de Puebla para los próximos años.

Esto es posible, basta voltear a ver a entidades como Nuevo León que se han puesto las pilas para buscar a inversionistas de la talla de Elon Musk y a otros de la industria tecnológica y espacial con el fin de que inviertan en su estado y se generen empleos mejor pagados para sus habitantes.

No sabemos cuál es la visión de la nueva administración ante estas oportunidades que están latentes para nuestra economía, ya que aunque en el pasado no fueron aprovechadas, eso no significa que hoy no se pueda corregir el rumbo de Puebla.

