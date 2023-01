-Publicidad-

Agustín, originario de Argentina, lleva cuatro años vistiéndose de rey mago, con el fin de ilusionar a los niños que esperan sus juguetes para el 6 de enero y, personalmente, para escapar de su rutina reparando celulares y recordar momentos felices de su infancia.

En entrevista con Ángulo 7, contó que nació en la ciudad argentina de Rosario, Argentina, pero tiene 10 años radicando en la capital poblana, a donde llegó como “mochilero” hasta que llegó a Puebla, lo que agradeció por la calidez que ha tenido y poder haber encontrado una labor y casarse.

En México, tomó un curso de reparación y mantenimiento de celulares, a lo que se dedica gran parte del año, y fue en 2019 cuando la esposa de un conocido le propuso vestirse de Santa Claus en diciembre, lo cual aceptó y, para enero, lo hizo de Melchor, uno de los tres Reyes Magos.

Refirió que es una actividad que le gusta porque toma “un poco de oxígeno” y le sirve para romper esquemas, por lo que solo en el 2020, cuando la pandemia de Covid-19 alcanzó su pico y los centros comerciales cerraron, no pudo vestirse.

Actualmente, se encuentra en Plaza de la Victoria con otros dos compañeros y en años anteriores le toco hacer a Gaspar, pero este 2023 le tocó ser Melchor, lo cual “hace con mucho gusto”, pues ve la ilusión que tienen los niños cuando se acercan a tomarse fotos y decirles qué pedirán de regalo.

“En un principio fue de Santa Claus en mi casa, pero ahora de Rey Mago, muy contento porque como no he podido tener hijos, estar con los niños y que me digan que regalo quieren, que les gusta es algo que me alegra mucho, recuerdo mi infancia cuando no dormía por esperar que llegaran”, asentó.

Indicó que lo más complicado es ponerse la botarga y ropa que les proporciona, ya que él, al igual que otros dos de sus compañeros, los llaman quienes sacan las fotos para ser los reyes magos, por lo andar todo el día con la indumentaria es agotados, pero conforme pasa el tiempo se recuerda “con mucha” alegría y sonrisas, por lo que dijo estar contento con ello.

Le pagan 200 pesos por jornada de 8 horas

Agustín refirió que por esto le pagan 200 pesos si está toda la jornada, que es de 12 del día a 8 de la noche, es decir 8 horas, mientras que si es la mitad, que representa 4 horas, le dan 100 pesos, aunque igual los con pasajes en caso de que lo necesiten y con las comidas, para lo cual descansa 60 minutos.

Mencionó que cada que se toman una fotografía con los niños, éstos les dicen que van a pedir a los reyes magos, como son muñecas o peluches, pero igual hay otros que señalan que quieren un celular o dinero, a lo que les comenta que eso es más para los adultos y los juguetes “son más lindos”.

Sin embargo, consideró que la mentalidad de los menores ha cambiado, pues ahora las peticiones a los reyes magos, pues ahora ya quieren cosas electrónicas o costosas, lo cual se debería a que han perdido la inocencia y ello depende de cómo vivan en su casa, el entorno que tengan u otros valores.

“Desde el momento en que estoy personalizando a un rey mago es ver la ilusión de muchos niños de tener un regalo, me remonto cuando yo tenía 5 o 6 años y no me quería dormir esperando a que llegarán, en mi caso ahora con Melchor, veo todo eso reflejado en los menores que suben a tomarse la foto y de alguna manera me alimenta, es muy bonito”, declaró.