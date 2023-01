-Publicidad-

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, planteó que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) amplíe el periodo para que los campesinos regularicen las concesiones que utilizan para el riego de siembras en todo el país.

A través de redes sociales, el senador explicó que muchos campesinos, sociedades de riego, productores, grupos, colectivos o cooperativas no pudieron, no supieron o no tuvieron la información para la renovación de estas concesiones desde el 2018 y ahora están preocupados por el temor de que se les pueda revocar y recoger su concesión, sin ningún beneficio.

“Todos están preocupados y por tanto, vamos a luchar con ellos para lograr que se renueven sus concesiones y no estén en riesgo de perderlas, quienes las han usado a través de los años”, dijo.

El coordinador de los senadores de Morena, subrayó que el agua no sólo es fundamental para sobrevivir, para el consumo humano, sino también para producir alimentos.

Monreal Ávila explicó que en México, desde el 2018 hay riesgo latente de que las concesiones para extraer agua del subsuelo puedan ponerse en riesgo, en perjuicio de los agricultores y de los productores, debido a la falta de renovación de la concesión.

Recordó que en el 2018 se expidió un decreto para dar facilidades administrativas y regularizar todas aquellas concesiones que se habían otorgado a lo largo de los años, en beneficio de productores que en sus tierras perforaban pozos y extraían agua para riego o para consumo humano.

No obstante, dijo, estas concesiones de pozos, fueron vencidas en años recientes y en el 2018 se expidió un decreto para que se lograra regularizar y renovar las concesiones de esta naturaleza, para extraer agua del subsuelo.

Senado gestiona nuevo plazo

Ricardo Monreal expuso que por ello el Senado interviene para gestionar un nuevo decreto para que los campesinos, que no estuvieron informados para la renovación de su concesión, lo hagan. De hecho, son concesiones que están explotando bajo su riesgo y bajo su patrimonio, apuntó.

“Vamos a luchar por todos los productores. He escuchado en muchas partes del país este reclamo. Se trata de miles de concesiones, lo mismo en Michoacán, en Zacatecas, en Sonora, en Tamaulipas, en Sinaloa o en cualquier otro estado del país”, aseguró.

