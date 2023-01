-Publicidad-

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, anticipó que pueden existir “luchas” entre militantes al interior del tricolor para ganar las candidaturas de las elecciones del 2024.

En entrevista, indicó que los priístas deben actuar conforme a su tradicional institucionalidad, haciendo equipo en lugar de generar pugnas al interior, ya que todos los actores tienen “defectos y virtudes”.

De esa forma, pidió a los simpatizantes actuar de manera prudente, apoyándose entre sí para que el PRI salga avante en los próximos comicios.

“El llamado que desde aquí les hago es a la civilidad, no a los golpes bajos; a que entre aliados y correligionarios no haya ataques, que nos cuidemos, que nadie, nadie, es monedita de oro para caerle bien a todos”, comentó.



Camarillo Medina refirió que, de lo contrario, podrían sancionar a los perfiles que genere alguna ruptura, toda vez que sus acciones serán tomadas en cuenta a la hora de designar las candidaturas.

De manera específica, señaló que les podrían negar algún cargo a los priístas que son contrarios a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI que es respaldado por la dirigencia estatal, frente a la oposición interna que existe contra su gestión.

Camarillo Medina precisó que “no sería justo” dar alguna candidatura a perfiles que critican al tricolor, sin mantener la misma postura con Morena a nivel nacional.



También, reiteró que cuentan con perfiles capacitados para que el abanderado a la presidencia municipal de Puebla sea de su partido, toda vez que él es uno de los aspirantes a la capital, junto con la diputada federal Blanca Alcalá Ruíz y el empresario Jorge Chedraui Budid.

“Estamos preparados para la capital, estamos preparados para cualquier escenario político (…) Tenemos los perfiles, mujeres y hombres, que pueden ocupar cualquier cargo, así que no tengan duda: no estamos esperanzados a que algún actor político acepte o no una candidatura”.

Destacó que la coalición “Va por Puebla” se sentará a negociar la distribución de candidaturas este año, una vez que los partidos recorran la entidad para fortalecer su presencia en cada municipio.