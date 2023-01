-Publicidad-

Tras el mundial de Qatar, el calendario del futbol para este 2023 cuenta con varias fechas que, a partir del 6 de enero, revivirán las pasiones de los aficionados. A continuación te presentamos que eventos se jugarán en 2023.

Plano local y Concacaf

En el plano local, tal como cada año, la Liga MX contará con dos torneos tanto en la rama femenil como en la varonil, siendo estos el Clausura 2023 y Apertura 2023, en ese orden. El

primero se llevará a cabo del 6 de enero al 28 de mayo, mientras que el segundo, si bien aún no tiene fechas confirmadas, se prevé que se realice del mes de julio a la primera mitad de diciembre.

Falta poco para volver a ver partidos de la #LigaBBVAMX… Mientras, recordamos un momento ESPECTACULAR que vivimos en el #Apertura2022.@AcevedoCarlos9 👀⚽ pic.twitter.com/hEhW8j1wrB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 9, 2022

-Publicidad-

Con relación a las competiciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), a nivel de selecciones, México, en marzo continuará con su participación en la Nations League 2022-23, buscando meterse a las finales que se realizarán en junio. Además, “El Tri” participará en la Copa Oro, torneo que se desarrollará en Estados Unidos del 26 de junio al 16 de julio.

Get ready for an epic final 🏆 Tickets to the #GoldCup2023 Final are on sale now! 🔗 https://t.co/Po4oj9sVeM pic.twitter.com/hTDdlHUsNr — Gold Cup (@GoldCup) November 7, 2022

Por su lado, los clubes mexicanos Atlas, Club León, Club Pachuca y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) disputarán la Concachampions del mes de marzo al mes de junio. Así mismo, toda la liga hará un viaje a Estados Unidos en el verano, del 21 de julio al 19 de agosto, para la realización de la Leagues Cup junto a equipos de la Major League Soccer (MLS).

Plano Internacional

- Publicidad -

Con relación a otros torneo fuera del plano local, del 1 de febrero al 11 del mismo mes se estará llevando a cabo el mundial de Clubes, con los campeones de cada confederación durante el 2022.

A nivel de clubes en Europa, en febrero continuarán las competiciones continentales con las etapas de eliminación de sus temporadas 2022-23, esbozando el camino hacia la final. Con relación a los duelos por el título, el de la Champions League se jugará el 10 de junio, el de la Europa League el 18 de mayo y el de la Conference League el 7 de junio.

Bring it on! 👊 Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

-Publicidad-

Por su lado, en Sudamérica, igualmente en febrero se dará inicio la edición 2023 de la Copa Libertadores, torneo que ha previsto su final para el 11 de noviembre. Así mismo, la Copa Sudamericana se realizará desde el mes de marzo hasta el 28 de octubre, fecha programada para su final.

🙌🏆 ¡Imperdible! Este 21/12 es el sorteo de la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores 2023. 😍 Comienza otra vez el camino a la #GloriaEterna. 🗓️ ¡Márcalo en tu agenda! pic.twitter.com/u2sVw5KkFt — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 7, 2022

Finalmente, respecto a torneos internacionales de selecciones, se estará llevando a cabo en 2023, del 20 de julio al 11 de agosto, la copa del mundo femenil en Australia y Nueva Zelanda, la cual contará con el atractivo de que será la primera con 32 participantes.

Tickets for the #FIFAWWC 2023 are on sale! 🇦🇺🇳🇿 Get yours now. 😁 #BeyondGreatness — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 11, 2022

Además, del 20 de mayo al 11 de junio se jugará en Polonia el mundial sub-20; y del 10 de noviembre al 2 de diciembre, en Perú se jugará el mundial sub-17.