Pese a los estragos de la pandemia, Monserrat decidió incursionar en la producción y venta de velas de soya aromáticas hace un año, lo cual era arriesgado porque iniciaría desde cero, pero al cierre de 2022 cuenta con un local y busca registrar su marca.

En entrevista con Ángulo 7, relató que es egresada de la Licenciatura en Administración de Empresas y hace año y medio optó por tomar un curso sobre la elaboración de este producto, actividad que le gustó y decidió mantenerla como una de sus metas en la vida empresarial.

Su negocio lleva de nombre “Marama, regalos para el alma”. Ofrece velas de soya intencionadas, las cuales sirven para dar masajes y humectarse la piel, mismas que se realizan en diferentes aromas como lavanda, rosas, miel, romero, y por de temporada de diciembre la de pino-limón, pino navideño y manzana-canela.

Comentó que la idea era empezar con parafina, pero investigó y se dio cuenta que contamina más al medio ambiente, tiene menos rendimiento y con pocos beneficios, mientras que con la soya se puede ocupar para los masajes, no es tóxica y biodegradable.

“Tomé un curso, me gustó el aprender a intencionar las velas. Me llamó la atención porque tengo la intención de apoyar a la gente y, si en algo puedo aportar a sus vidas, qué gusto de producirlas. Sí fue como arriesgado, pero al final de cuentas es lo que nos queda en la vida, arriesgar para lograr nuestros sueños y metas”, relató.

Refirió que actualmente tiene un local en el tianguis Tameme, que está dentro del hotel MM en el salón Santa Anita, el cual abre los martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, aunque igual se instala en expos.

Detalló que los costos pueden variar, dependiendo del tamaño y el aroma. Las esferas las da en 200 pesos, las de lata grande en 160 pesos, las medidas en 125 pesos y las chicas en 100 pesos, ya que la materia prima se incrementó hasta en 20 por ciento por la pandemia en las aduanas.

Tuvo que habilitar taller en casa

Explicó que maneja alrededor de 16 aromas, pero depende de la temporada puede incursionar en otros, así como por encargo, ya sea por pieza o por varias, cuyos precios son al público en general o mayoreo.

Indicó que tuvo que habilitar un taller en su casa en Puebla capital para iniciar con la producción de las velas, cuya elaboración va de una hora a hora y media, la cual se hace a baño maría, por lo a veces las hace desde semanas antes.

Monserrat manifestó que lleva un año en el que le ha ido bien, por lo que está esperando que crezca como tal su empresa para darla de alta y registrarla, ya que es 100 por ciento propia, aunque con su vocación profesional igual aprovecha para manejar otras dos firmas.

“No me tocó tanto los estragos de la pandemia, pero digamos que ya fue en la colita, entonces sí me afectó un poco el hecho de emprender y empezar desde cero, pero vamos poco a poco en exposición y el local que ya tengo para ir creciendo”, remarcó.